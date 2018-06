Cargo à la dérive : pas de "voie d’eau ni de fuite"

En revanche, ces mêmes plongées montrent que le cargo a perdu son safran et endommagé son hélice à cause des chocs répétés subis lors de son séjour le long du platier de Raroia. "Ces observations confirment l’urgence qu’il y avait à faire déséchouer le navire par le Bougainville dès que possible ", souligne le haut-commissariat.



Le Aito Nui I devrait arriver sur la zone ce jeudi en fin d’après-midi. Il a pour mission de prendre la relève du Bougainville et remorquer le Thorco Lineage vers Papeete.



"Le responsable de l’équipe d’assistance, a demandé le ralliement depuis les Etats-Unis d’un remorqueur de haute mer qui peut atteindre Papeete en deux semaines afin d’assurer en temps utile le convoyage du Thorco Lineage de Papeete vers un port étranger disposant de capacités de réparation adaptées ", précisent les autorités.



La cellule de crise mise en place lundi matin dans les locaux du Comsup avec des représentants des services de l’Etat, du Pays et de la société d’assistance demeure activée pour suivre l’évolution de la situation.