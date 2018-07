Cargo à la dérive : Le Thorco Lineage enfin à quai à Papeete

PAPEETE, le 3 juillet 2018- Le cargo philippin Thorco Lineage qui s'était échoué en début de semaine dernière à Raroia a enfin atteint le port de Papeete, ce mardi 3 juillet.



C'est un soulagement pour les équipes de remorquage, mais aussi l'équipage du Thorco Lineage. Mardi soir, vers 21h30, le cargo philippin entrait dans la passe de Papeete sous la garde des deux remorqueurs Aito Nui I et II, du Bougainville et du Jasmin. Ce n'est pas sans rebondissements que le navire a touché l'appontement pétrolier de Motu Uta.

Alors que le Torco Lineage se trouvait au beau milieu de la passe de l'entrée du port de Papeete, les câbles du remorqueur avant se sont violemment brisés. Le cargo, en prise aux courants, s'est retrouvé dans une situation complexe, se dirigeant dangereusement vers le platier. Le remorqueur pousseur du port autonome, le Aute, est venu porter secours aux équipes mobilisées qui avec beaucoup de sang froid ont su retourner la situation.



Le cargo avait quitté Raroia jeudi soir avec l’assistance du remorqueur Aito Nui I et sous la surveillance du Bougainville de la marine nationale.



Il aura fallu près d'une heure de manoeuvres, de stress et de frayeurs pour que le Thorco Lineage touche enfin le quai du Port de Papeete. Vers 22h30 les opérations d'amarrages du cargo ont enfin pu commencer pour le plus grand soulagement de tout le monde.