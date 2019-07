Carabinier tué en Italie: les suspects en larmes au commissariat

Rome, Italie | AFP | mardi 30/07/2019 - Les deux Américains arrêtés pour le meurtre d'un carabinier la semaine dernière à Rome ont éclaté en sanglots pendant leur interrogatoire, ont raconté mardi les enquêteurs.



"Il est mort ? Mort ?", a demandé Gabriel Natale Hjorth, 18 ans, arrêté avec Finnegan Elder, 19 ans, qui a reconnu avoir poignardé la victime, a expliqué la procureure adjointe chargée de l'enquête Nunzia D'Elia lors d'une conférence de presse.

Les deux adolescents ont été placés en détention pour homicide aggravé et tentative d'extorsion après la mort de Mario Cerciello Rega, un carabinier de 35 ans lardé de 11 coups de couteau dans la nuit de jeudi à vendredi dans un quartier cossu de Rome, près du Vatican.

Selon les enquêteurs, les adolescents avaient bu de la bière et des alcools forts, mêlés pour Elder à des anxiolytiques, quand ils ont volé le sac d'un intermédiaire qui les avait mis en relation avec un dealer, après avoir découvert que la cocaïne qu'ils venaient d'acheter était de l'aspirine.

Ils réclamaient 100 euros et un gramme de cocaïne pour restituer le sac, mais l'intermédiaire a prévenu les forces de l'ordre.

Mario Cerciello, qui rentrait à peine de lune de miel, et un coéquipier se sont rendus au rendez-vous en civil. Les deux adolescents assurent les avoir pris pour des dealers.

"Elder dit que Cerciello l'a jeté à terre et que par peur, il a sorti son couteau et l'a frappé jusqu'à ce qu'il le relâche", selon Mme D'Elia.

Le carabinier ne portait pas son arme, laissée à la caserne. Mais pour les enquêteurs, il n'aurait pas pu la sortir: "Cerciello a reçu 11 coups de couteau", un modèle militaire avec une lame de 18 cm. "Certains coups ont transpercé l'estomac, le colon, l'intestin. C'était impossible pour lui de réagir", a assuré le général Francesco Gargaro, commandant des carabiniers de Rome.

Les enquêteurs sont aussi revenus sur la photo publiée ce weekend montrant Natale menotté, tête basse et yeux bandés, pendant son interrogatoire.

Pareil traitement est "inacceptable", a déclaré Michele Prestipino, responsable du parquet de Rome, assurant qu'une enquête "rigoureuse" était en cours, mais aussi que l'interrogatoire du jeune homme mené ensuite par le parquet s'était déroulé en présence de l'avocat du jeune homme.