Car-bass : Te Ora Hau hausse le ton

Tahiti, le 25 février 2025 – Reporté au mois de mai, le rassemblement-test de la Fédération mā’ohi de car-audio à Atimaono suscite une levée de boucliers dans le voisinage. L’association Te Ora Hau envisage de poursuivre le Pays en justice pour non-respect de la réglementation.





Entre Mataiea et Papara, les riverains de Atimaono ne décolèrent pas face aux nuisances sonores générées par les car-bass.



Suite à une rencontre avec le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, des aménagements couplés à un gardiennage sont envisagés pour mettre fin aux rassemblements sauvages. Une bonne nouvelle pour les victimes, qui n’ont toutefois pas obtenu gain de cause quant à l’annulation du rassemblement autorisé. Par conséquent, l’association Te Ora Hau annonce avoir pris “l’attache d’un avocat” pour “attaquer le Pays” en justice pour non-respect de la réglementation.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 25 Février 2025 à 17:06 | Lu 568 fois