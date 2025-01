Car Bass : Un rassemblement sous le signe de la passion et du dialogue

Tahiti, le 27 janvier 2025 - Ce dimanche, la Fédération mā’ohi de car audio a organisé son premier événement de l’année à Fare Ute, réunissant passionnés et autorités locales. En présence du président Moetai Brotherson et de la ministre Nahema Temarii, les discussions ont porté sur la nécessité d’un espace dédié pour encadrer ces manifestations et éviter les nuisances.



Le premier rassemblement de l’année de la Fédération mā’ohi de car audio s’est tenu ce dimanche à Fare Ute, en présence du président du Pays, Moetai Brotherson, et de la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance, Nahema Temarii. L’événement a rassemblé huit associations locales, une cinquantaine de véhicules et près de 250 participants.



Cette rencontre a été l’occasion pour la fédération d’échanger avec le président du Pays sur ses besoins, en particulier sur l’importance de disposer enfin d’un espace dédié à ce type de manifestations. Une telle infrastructure permettrait d’éviter les rassemblements informels, souvent sources de nuisances pour les riverains.



Rédigé par Thibault Segalard le Lundi 27 Janvier 2025 à 17:05 | Lu 280 fois