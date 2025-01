​Une pétition contre les car-bass à Atimaono

Tahiti, le 22 janvier 2025 – Une nouvelle pétition contre des “agressions sonores” circule depuis quelques jours. Soutenue par l’association Te Ora Hau, elle est adressée à l’État, au Pays et aux communes limitrophes de Papara et Mataiea. Prête à faire des efforts, la Fédération mā’ohi de car-audio n’a pas encore pu profiter du site de Atimaono, le premier rassemblement étant fixé à fin février.





Les situations se suivent et se ressemblent. Suite à une réunion publique organisée samedi dernier à la mairie de Papara,

Les situations se suivent et se ressemblent. Suite à une réunion publique organisée samedi dernier à la mairie de Papara, une pétition “contre les rassemblements de car-bass” sur le site de Atimaono vient d’être relayée en ligne. Une version papier circule également dans les quartiers.

​Des nuisances “institutionalisées”

À l’initiative d’usagers et d’habitants, elle est adressée aux autorités de l’État, du Pays et des communes de Papara et Mataiea. “Régulièrement, nous subissons les agressions sonores des car-bass qui se réunissent dans la cocoteraie de Atimaono. Cela génère de fortes nuisances sonores du fait de la très forte musique et des basses qui se font ressentir sur une vaste zone”, déplorent-ils, tout en soulignant que ces rassemblements sont “en contradiction totale du règlement intérieur du site de Atimaono” et “violent également le code de l’Environnement”. Dès lors, les signataires s’opposent aussi à tout projet d’événement organisé par la Fédération mā’ohi de car-audio.



Cette pétition est soutenue par l’association Te Ora Hau. “Chaque week-end, il y a des car-bass qui se rendent sur place de façon individuelle et qui perturbent la tranquillité des riverains. Ils se plaignent aussi du fait que ces nuisances sont en quelque sorte institutionalisées en permettant à la Fédération de tenir des rassemblements, sans aucune consultation des habitants. C’est d’autant plus choquant quand on connaît l’histoire de ce site, avec une réflexion collective pour l’aménagement en faveur du bien-être des familles”, remarque Ariitea Bernadino, vice-président de l’association, qui constate que “rien ne change, malgré un engagement de Moetai Brotherson dans notre sens en début de mandature”.



​“Pouvoir faire un essai”

De son côté, la Fédération mā’ohi de car-audio est abasourdie. “On nous blâme, alors qu’on n’a même pas encore commencé nos rassemblements, qui se feront côté Teva i Uta, et non côté Papara”, regrette la présidente, Elvina Wong Foen, qui prépare la première rencontre de l’année à la digue de Motu Uta, ce dimanche. À Atimaono, le rendez-vous est fixé au dimanche 23 février avec une limitation du nombre d’enceintes par voiture. “Le but, c’est de pouvoir faire un essai, justement pour respecter les riverains. On n’a pas demandé Atimaono : ça nous a été proposé par le Pays, en alternance avec la digue”.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 22 Janvier 2025 à 17:03 | Lu 298 fois