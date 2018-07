Cantat une nouvelle fois mis hors de cause dans le suicide de son ex-épouse

Bordeaux, France | AFP | vendredi 06/07/2018 - La plainte d'une association féministe qui accusait le chanteur Bertrand Cantat d'avoir poussé au suicide par ses violences son ex-épouse Krisztina Rady a été classée sans suite par le parquet de Bordeaux, comme les trois autres enquêtes déjà menées dans cette affaire.



La présidente de l'association Femme et libre, Yael Mellul, ancienne avocate du dernier compagnon de Krisztina Rady, retrouvée pendue chez elle à Bordeaux le 10 janvier 2010, avait déposé plainte pour "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner". Elle avait déposé une plainte similaire en 2014, déjà classée sans suite.

Selon la procureure de la République de Bordeaux, Marie-Madeleine Alliot, les investigations effectuées par la police judiciaire de Bordeaux après la plainte de Yael Mellul "n'ont pas permis de caractériser que le suicide (...) était en relation avec des violences physiques ou psychologiques commises sur elle par Bertrand Cantat".

"En conséquence, une décision de classement sans suite a été rendue le 4 juillet", explique la magistrate dans un communiqué, soulignant que "le parquet de Bordeaux a diligenté précédemment trois enquêtes relatives aux recherches des causes de la mort de Krisztina Rady qui ont été classées sans suite". Et ces décisions "n'ont pas fait l'objet de recours", a souligné Mme Alliot.

Selon la procureure, Bertrand Cantat s'est vu signifier ce classement sans suite lors d'une convocation jeudi au commissariat de Bordeaux.

Début juin, la procureure de la République avait confirmé qu'une nouvelle enquête avait été ouverte sur le suicide de l'ex-épouse du chanteur de 54 ans pour vérifier "des éléments" transmis par Mme Mellul. Cette dernière avait précisé à l'AFP avoir été entendue par la police le 23 mai et, à l'issue de cette audition, avoir porté plainte.

Elle indiquait avoir en sa possession des messages qu'elle avait échangés sur internet avec "la compagne d'un ancien membre de Noir Désir" allant dans le même sens que de précédentes accusations de violences visant Bertrand Cantat rapportées par Le Point fin novembre 2017.

- Réactions hostiles -

L'avocat de l'ex-leader de Noir Désir, Me Antonin Lévy, avait réagi: "cette énième plainte est fondée sur des mensonges et sera classée sans suite, comme toutes les précédentes. Même la famille de Krisztina, pourtant première concernée, ne soutient pas cet acharnement".

Krisztina Rady, née le 23 août 1968, interprète de formation, femme de lettres, de théâtre et traductrice, et Bertrand Cantat s'étaient rencontrés en 1993, lors d'un festival à Budapest.

Marié en 1997, le couple s'était séparé peu après la naissance de leur fille, le chanteur ayant fait la connaissance de l'actrice Marie Trintignant. Ils ont eu deux enfants et n'ont jamais divorcé.

Condamné à huit ans de prison en Lituanie pour des coups mortels en 2003 à Vilnius sur sa compagne, Marie Trintignant, le chanteur avait été rapidement mis hors de cause dans le suicide de son épouse.

Icône rock française, le chanteur bordelais, libéré en 2007, a progressivement repris son activité publique à partir de 2010, avec un album et une tournée avec le groupe Detroit, suivi de la sortie, en décembre 2017, de son premier album solo "Amor Fati".

La promotion du disque s'est faite sur fond de polémique à la suite d'une couverture de l'hebdomadaire Les Inrocks consacrée au chanteur en octobre, en pleine tempête Weinstein. Sa tournée 2018 a suscité de nombreuses réactions hostiles, certains voyant en lui un symbole des violences faites aux femmes.

Ces pressions ont abouti à l'annulation de plusieurs concerts et participations à des festivals, jusqu'à ce que le chanteur de 54 ans jette finalement l'éponge début juin en renonçant aux dernières dates prévues.