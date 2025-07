Cantal: virulente attaque d'abeilles à Aurillac, 3 personnes hospitalisées

Grenoble, France | AFP | dimanche 06/07/2025 - Trois personnes ont été hospitalisées en urgence absolue dimanche matin suite à une virulente attaque d'abeilles dans le centre-ville d'Aurillac, ont indiqué le maire et la préfecture du Cantal.



Au total, 24 personnes ont été piquées, pour certaines à plusieurs dizaines de reprises par les abeilles, hôtes d'une ruche située sur le toit d'un hôtel du centre-ville. Trois d'entre elles, dont une octogénaire qui a été victime d'un "choc cardiaque", ont été prises en charge par le SAMU et hospitalisées en urgence absolue, ont indiqué les services de l'Etat dans un communiqué.



Ces personnes vont désormais "toutes bien", a indiqué en fin d'après-midi à l'AFP le maire d'Aurillac, Pierre Mathonier. Selon lui, le rucher, propriété d'un apiculteur et posé sur le toit depuis plus de dix ans, n'avait jamais posé de problème auparavant.



Le pic de l'attaque, "impressionnant", a duré entre "10 et 20 minutes", a-t-il dit. La soudaine agressivité des insectes est "probablement (due à) une attaque de frelons asiatiques, des prédateurs importants pour les abeilles" sur la ruche ces derniers jours, qui a provoqué chez elles "une réaction de défense".



La police, les pompiers et les services techniques de la ville ont mis en place un périmètre de sécurité dans la zone concernée jusqu'à ce que les vols d'abeilles cessent et que la situation revienne "sous contrôle", selon la préfecture.



La ruche devrait être retirée du toit suite à l'incident: "ça ne réglera pas le problème des frelons asiatiques mais ça évitera que des abeilles, qui sont des animaux pacifiques si on ne les embête pas, adoptent ce type de comportement en milieu urbain", selon le maire.



"C'est terrible pour les abeilles, parce que j'aurai beau prendre un arrêté, je n'empêcherai pas les frelons asiatiques", a-t-il déploré.