Cannes: des stars en compétition, une mobilisation pour Gaza

Cannes, France | AFP | vendredi 16/05/2025 -Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler... Les premières stars internationales débarquent en compétition à Cannes vendredi dans "Eddington", western moderne de l'Américain Ari Aster, en lice avec une autre trentenaire, la Française Hafsia Herzi, pour "La Petite Dernière".



Autres temps forts de la journée, la projection dans la section Un certain regard de "The Chronology of water", premier film de l'Américaine Kristen Stewart, révélée par la saga vampiresque "Twilight" et devenue valeur sûre du cinéma d'auteur, et celle de "Bono: Stories of Surrender" sur le leader de U2 en séance spéciale.



Dans "Eddington" (2h25), en salles le 16 juillet en France et le 18 aux Etats-Unis, Ari Aster, nouveau roi à 38 ans du film de genre ("Hérédité", "Midsommar"), raconte la confrontation entre un shérif (Joaquin Phoenix) et un maire (Pedro Pascal) au Nouveau-Mexique en pleine pandémie de Covid en 2020, sur fond d'omniprésence des réseaux sociaux, selon les premières images dévoilées.



"C'est un film qui parle de l'Amérique contemporaine (...) il parle quand même globalement de ce que les Etats-Unis sont devenus à travers une campagne municipale d'une petite ville", a détaillé le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, lors de l'annonce de la sélection.



- Adaptations -



Avec "La Petite Dernière" (1h46), en salles le 1er octobre, l'actrice et réalisatrice Hafsia Herzi, 38 ans également, adapte librement le roman éponyme de Fatima Daas, retraçant l'histoire d'une jeune femme musulmane et homosexuelle.



Après "Tu mérites un amour" (2019) et "Bonne Mère" (2021), il s'agit du 3e long-métrage réalisé par la Française aux deux Césars en tant que comédienne (meilleur espoir féminin pour "La Graine et le Mulet" en 2008 et meilleure actrice pour "Borgo" cette année).



Kristen Stewart, 35 ans, suit dans "The Chronology of water" (2h08) une jeune nageuse qui "grandit dans un environnement ravagé par la violence et l'alcool" avant de trouver "refuge dans la littérature" à l'université, selon ses producteurs. Le film est adapté du roman autobiographique de l'Américaine Lidia Yuknavitch ("La Mécanique des Fluides", 2011).



Documentaire d'Andrew Dominik sur AppleTV+ le 30 mai, "Bono: Stories of Surrender", enfin, révèle "les histoires personnelles qui ont jalonné (le) parcours de fils, de père, de mari, de militant et de rockstar" du leader de U2, avec des images inédites et exclusives de l'un de ses spectacles en solo.



- Pétition pour Gaza -



Au total, 22 films sont en compétition pour la Palme d'or, dont quatre ont été projetés sans qu'un premier favori ne se dégage. Le palmarès du jury présidé par Juliette Binoche, actrice à l'aura internationale, sera dévoilé le 24 mai.



La star française a ajouté son nom à la liste des quelque 400 personnalités du monde du cinéma ayant signé une pétition dénonçant le "silence" sur le "génocide" à Gaza, a-t-elle confirmé à l'AFP vendredi, après une information du magazine spécialisé américain Variety.



Juliette Binoche ne l'avait pas signée dans un premier temps, préférant rendre hommage à Fatima Hassouna, photoreporter gazaouie tuée par un bombardement israélien le 16 avril, dans son discours de la cérémonie d'ouverture mardi.



Les stars américaines Joaquin Phoenix et Pedro Pascal, qui montent les marches cannoises pour "Eddington", ont eux aussi signé ce texte, a indiqué à l'AFP un des collectifs qui en est à l'origine.



Plusieurs ONG, dont Amnesty International et Human Rights Watch, affirment qu'Israël a commis des actes de "génocide", une accusation rejetée par l'Etat israélien.



La guerre à Gaza, provoquée par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël, a entraîné la mort de 1.218 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 57 sont encore retenues à Gaza, dont 34 déclarées mortes par l'armée israélienne.



Les représailles israéliennes ont fait au moins 53.010 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.