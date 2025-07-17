

Canicule: une chaleur "d'un niveau exceptionnel" dans le sud-ouest

Bordeaux, France | AFP | lundi 11/08/2025 - La vague de chaleur en cours depuis vendredi est encore montée d'un cran lundi, avec des températures "d'un niveau exceptionnel" dans le sud-ouest, où 12 départements sont classés en vigilance rouge canicule jusqu'à mardi par Météo-France.



Cet épisode, le deuxième à toucher le pays cet été après celui du 19 juin au 4 juillet, est aussi le 51e enregistré depuis 1947, selon l'institut national.



Le niveau de vigilance rouge, le plus élevé, correspond à une canicule "extrême, exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique", avec un fort impact pour la santé et les activités humaines.



De la Charente-Maritime à l'Aude sont attendues des maximales "très fréquemment supérieures à 40°C", avec "localement" des pointes à 42°C, selon l'institut national.



"On pourrait s'approcher de niveaux records, enregistrer des valeurs inédites mais le record national de 46°C devrait rester hors d'atteinte", a précisé la prévisionniste Christelle Robert lors d'un point presse dimanche.



Face à cette situation, l'heure est à l'adaptation des rythmes de vie et de travail.



"Aujourd'hui je fermerai à 18h00 au lieu de 19h45, je ne peux pas laisser mes vendeurs travailler avec cette chaleur, près des fours à 200 degrés", explique Élodie Rodrigues, cogérante de plusieurs boulangeries dans l'agglomération bordelaise.



"Ce matin, on a commencé beaucoup plus tôt, à 6h00 (...) et on espère boucler à 13h00", souligne Jason Andrés sur un chantier de maison de retraite en cours à Roquefort (Landes).



"L'entreprise nous fournit des bouteilles d'eau qui restent au congélateur toute la nuit et puis on nous laisse à disposition des locaux qui sont climatisés", ajoute l'ouvrier.



Au restaurant du village, les employés souffrent aussi : "dès qu'on allume la friteuse, le four et le bain-marie, il fait très, très chaud", confiait Anna Ribeiro avant de servir 80 à 130 couverts à la mi-journée.



- Un épisode durable -



La vague de chaleur, qui s'est étendue et intensifiée depuis trois jours sur la moitié sud de l'Hexagone, "progresse vers le nord" selon Météo-France. "On dépassera les 30°C partout en France", avec des températures qui devraient atteindre 38°C dans le Centre-Val de Loire et 34°C en Ile-de-France, précise l'organisme.



Outre les 12 départements en vigilance rouge, 41 autres, situés principalement au-dessous d'une ligne allant de la Vendée au Doubs, ont été placés en vigilance orange. Seuls 13 échapperont aux chaleurs extrêmes, dans une frange allant de la Normandie à l'Alsace en passant par le Nord, les autres étant en vigilance jaune.



Ces niveaux d'alerte ont été reconduits pour mardi par Météo-France, qui s'attend à ce que l'épisode dure "au moins" jusqu'au week-end.



À Mont-de-Marsan, Linda Lahbib, aide-soignante qui "préfère la chaleur au froid", prévoit néanmoins de "rester dedans" lundi après-midi, profitant "d'une salle refaite et climatisée" dans le centre d'accueil pour handicapés où elle travaille.



Même stratégie pour des touristes belges à Lyon: "on visite le matin, à l'ombre, en buvant beaucoup d'eau", relate Sébastien Hoet avant de passer l'après-midi dans la piscine de sa maison de location.



À Limoges où l'on attend 40°C, habitants et visiteurs pourront se mettre au frais dans les musées municipaux, ouverts gratuitement pour l'occasion.



- Risque d'incendies -



L'agence Santé publique France appelle à s'hydrater régulièrement en évitant l'alcool et le café", conseillant aussi de "réduire ses activités physiques".



Le ministère de la Santé a activé le numéro vert Canicule info service au 0800 06 66 66, joignable de 8h à 19h (appel gratuit depuis la France métropolitaine).



En parallèle, Météo-France a classé 20 départements, principalement dans l'ouest et le sud du pays, en risque élevé pour les incendies lundi.



Dans l'Aude, où un vent sec et chaud a compliqué l'action des pompiers dimanche pour maîtriser le gigantesque feu qui a parcouru 16.000 hectares de végétation, le mercure devrait se maintenir entre 40 et 42°C sur les Corbières.

