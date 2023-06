Canicule: 130 brumisateurs cet été dans les rues et parcs de Paris

Paris, France | AFP | mardi 06/06/2023 - La ville de Paris comptera 130 fontaines brumisantes ou brumisateurs dans ses rues et jardins cet été en prévision des épisodes de forte chaleur, et la mairie envisage de ne pas arroser les pelouses en cas de restrictions d'eau.



"Paris se prépare à affronter des pics de chaleur à 50 degrés", a répété lors d'un point presse, mardi, l'adjoint à la transition écologique Dan Lert, se basant sur les travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec).



"Ces canicules extrêmes sont le défi N.1 pour le territoire parisien", a estimé l'élu EELV, rappelant que la capitale avait subi "22 jours de canicule" lors de l'été 2022.



Pour permettre aux Parisiens et aux touristes de se rafraîchir, la mairie a prévu d'installer dans les rues 73 fontaines brumisantes, "soit 40 de plus que l'an dernier", a précisé M. Lert.



Outre une trentaine de fontaines provisoires et une vingtaine de fontaines modernes, un quart des 107 fontaines Wallace sont désormais équipées d'un système de brumisation invisible qui se déclenche en cas de forte chaleur.



Les parcs parisiens compteront 60 brumisateurs proprement dits, en fonction de début juin à mi-septembre, a ajouté l'entourage de M. Lert.



Les fontaines brumisantes sont "extrêmement économes en eau", avec une consommation équivalente à "un demi verre d'eau par brumisation", a indiqué M. Lert, interrogé sur la maîtrise de la consommation d'eau et d'éventuelles restrictions décidées par l'Etat.



Si l'arrosage des arbres, "notamment des jeunes arbres", est garanti "pour maintenir leur pérennité", celui des pelouses pourra être interrompu si la situation l'exige, a indiqué l'adjoint aux espaces verts, Christophe Najdovski.



Déjà expérimentée les étés précédents, l'ouverture d'une vingtaine de parcs (Buttes-Chaumont, Montsouris, André-Citroën...) toute la nuit pourra de nouveau être activée, a-t-il également dit.



Outre Paris Plages qui offre des lieux de baignade dans le bassin de la Villette, la mairie va installer 24 ombrières supplémentaires dans les rues.



Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, doit annoncer jeudi matin son plan pour faire face aux vagues de chaleur cet été.

le Mardi 6 Juin 2023 à 06:00 | Lu 41 fois