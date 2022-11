Canetto ou le néosurréalisme polynésien

Tahiti, le 9 novembre 2022 – Sébastien Canetto, artiste-peintre, prépare sa première exposition en solo à la galerie Winkler, qui aura lieu à partir de ce jeudi jusqu’au 22 novembre. Vingt pièces sur le néosurréalisme polynésien sont à découvrir.



Sébastien Canetto, artiste-peintre, confie avoir “toujours baigné dans l’univers artistique”. Diplômé en arts appliqués, il s’est lancé dans l’enseignement en arts et donne aujourd’hui des cours pour adultes et enfants à l’Atelier art & craft à Fariipiti. Pour la première fois, il expose en solo ses créations artistiques à la galerie Winkler à partir de ce jeudi, jusqu’au 22 novembre. Il a mis un an et demi pour préparer vingt pièces sur le néosurréalisme polynésien, qui ont été classées en quatre collections : Lieux emblématiques, Faune et fleurs, Masques à la polynésienne et Spéciale.



Sur le territoire depuis plus de quinze ans, Sébastien Canetto s’est laissé séduire par la culture polynésienne et par les éléments qui la composent. Pour ses créations, il s’est donc inspiré de la vie quotidienne, de la nature et de ses voyages, en faisant “parler son âme d’enfant, rêveur et fasciné”. Lorsqu’il est témoin d’événements, de lieux ou d’éléments qu’il trouve admirables, même s'ils n’ont parfois rien de particulier pour le commun des mortels, il les prend en photo afin de s’en inspirer et d’y ajouter sa touche d’originalité en fonction de son imagination.



Entre modernité et traditions



L’originalité de ses tableaux est justement représentée par des éléments sortis de leur contexte habituel, notamment en rapport avec la faune et la flore. “Depuis que j’ai eu mon petit garçon, je me suis laissé emporter par une imagination débordante, avec des poissons qui volent, des oiseaux sous l’eau.” Il a également mis en avant des lieux emblématiques de la Polynésie française en leur donnant un aspect fantastique, tels que le phare de la pointe Vénus ou le PK 0 de Papeete.



Aussi, dans une ambiance “dark” et “pop”, il a réalisé une série de six tableaux, Masques à la polynésienne, alliant modernité et culture polynésienne. En effet, ces masques ne sont autres que ceux des célèbres super-héros de la sphère américaine, dont les caractéristiques ont été illustrées avec des éléments locaux, dans un univers sous-marin. Il en a profité pour illustrer une buse qu’il a l’habitude de voir à la marina Taina, un poisson dragon par lequel il a été émerveillé dans le lagon ou encore une murène javanaise car c’est une espèce massivement présente dans les eaux polynésiennes. Il est possible de retrouver également le ‘ukulele tahitien, la bière Hinano et la fleur d’hibiscus pour rappeler le fenua.



Si l’artiste laisse le soin aux visiteurs d’interpréter ses tableaux, son objectif reste avant tout de mettre en avant l’importance et la diversité de ces éléments, naturels ou culturels. Il ne cesse de s’en inspirer et prévoit une prochaine exposition “avec des créations encore meilleures”.



Traversée de Moorea de la collection Spéciale, peinture acrylique sur toile en diptyque, 61x122x2 cm “Lorsque j’ai eu fini le fond de vagues, beaucoup pensaient que j’allais illustrer des poissons. Or, ce serait trop facile. Ce que j’ai voulu représenter là, ce sont les oiseaux qui font la traversée Tahiti-Moorea avec nous. Il y a toujours ces oiseaux qui semblent nous accompagner, survolant les vagues.”

Prince Hinoi de la collection Lieux emblématiques de Tahiti, peinture acrylique sur bois, 60,5x117,5 cm “J’ai voulu représenter le mana avec le Tiki au centre. Des requins nageant ou volant dans les arbres, surplombant cet espace urbain. Au-delà de cette modernité, il y a des éléments forts qui constituent l’environnement du fenua. Les êtres humains signifient finalement peu à côté de cette nature généreuse qui nous entoure. La seule ‘personne’ que l’on voit, c’est la baleine qui traverse la rue.”

Red Picasso de la collection Faune et fleurs, peinture acrylique sur bois, 60x60 cm “J’imagine ces petits poissons butiner cette fleur de ‘opuhi sous l’eau. Pour rappeler l’univers sous-marin, il y a également des Picasso dans le fond.”

Ukulele et Tiki de la collection Masques à la polynésienne, peinture acrylique sur bois, 60x60 cm “Ce masque est celui du héros du Mandalorien, dans lequel on peut retrouver un côté assez western. Je l’ai donc placé à côté d’un ‘ukulele pour faire écho au banjo.”

Pratique

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30, et le samedi, de 8h30 à 12h

Entrée libre

10 novembre : vernissage

Galerie Winkler, du jeudi 10 au mardi 22 novembre

Rédigé par Meleana CHE FAT le Mercredi 9 Novembre 2022 à 17:07 | Lu 255 fois