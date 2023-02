Cancer du sein : l’accès aux soins en question

Tahiti, le 13 février 2023 – Le docteur Lucille Chauveau anime ce mercredi à l’amphithéâtre du CHPF une conférence en anthropologie médicale sur la thématique du cancer du sein et plus généralement de la santé des femmes en Polynésie.



En marge de Ludovia, l’Université de la Polynésie française organise, ce mercredi 15 février à 17h30, une conférence sur le cancer du sein et la santé des femmes à l’amphithéâtre du Centre hospitalier de Taaone. Un rendez-vous ouvert à tous. Le docteur Lucille Chauveau y présentera les résultats de l’étude qu’elle vient de mener à la demande de la Ligue contre le cancer et avec le concours financier de la Maison des sciences de l'Homme du Pacifique. Les recherches menées ont duré un an et demi. Trois archipels (Société, Tuamotu et Australe) ont été enquêtés avec l’objectif de comprendre les “freins pratiques et matériels” mais également “culturels et psychologiques” qui font obstacle aux soins. Cette étude montre ainsi que le “taux de guérison” de cette maladie en cas de dépistage tardif, sur des patientes qui portent la tumeur depuis cinq ans ou plus, n'est que de “5 à 6 femmes sur 10 alors qu'il est de 9 sur 10 en métropole”. C'est une “une question de santé publique majeure”, souligne l’UPF qui organise l’événement. La conférence prévoit de présenter des propositions pour “optimiser la prise en charge et améliorer les messages de médecine préventive” et proposera des réflexions sur les comportements adaptés face à la maladie.