Canal de Panama: CK Hutchison envisage l'implication d'un "grand investisseur" chinois dans la vente des ports

Hong Kong, Chine | AFP | lundi 28/07/2025 - Le conglomérat hongkongais CK Hutchison a déclaré lundi envisager la participation d'un "grand investisseur stratégique" chinois au consortium, dirigé par les Etats-Unis, qui négocie l'acquisition de ses activités portuaires mondiales, dont celles autour du canal de Panama.



"CK Hutchison poursuit ses discussions avec les membres du consortium en vue d'inviter un grand investisseur stratégique (chinois) à se joindre au consortium en tant que membre important", a déclaré le conglomérat dans un document boursier.



Le groupe a néanmoins indiqué que des changements dans la composition du consortium et dans la structure de l'opération seront nécessaires pour qu'elle "puisse être approuvée par toutes les autorités compétentes", affirmant qu'il prendrait "le temps nécessaire pour que de telles discussions aboutissent" à un accord réalisable".



Il n'a pas donné non plus le nom de cet investisseur.



Selon l'agence Bloomberg, il s'agirait de la compagnie maritime chinoise Cosco Shipping, qui serait prête à rejoindre le consortium et demanderait des droits de veto ou un pouvoir équivalent.



Sollicitée par l'AFP, Cosco n'avait pas réagi dans l'immédiat.



Le 4 mars, CK Hutchison avait annoncé la vente de 43 ports dans 23 pays, y compris ceux qu'il exploitait au Panama, à un consortium mené par le gestionnaire d'actifs américain BlackRock pour un montant de 19 milliards de dollars (16,15 milliards d'euros).



La vente a été perçue comme une victoire politique pour Donald Trump, qui s'était engagé à "reprendre" le canal d'un contrôle chinois présumé.



Mais le dossier est suivi de près par Pékin et l'autorité chinoise de régulation des marchés a déclaré en mars qu'elle examinait la transaction.



Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a ainsi affirmé lundi que Pékin "procèdera à une supervision" de l'opération "conformément à la loi, protègera fermement la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts de développement, et maintiendra un marché équitable et juste".



"Les accords commerciaux peuvent être de plus en plus soumis à la politique dans la nouvelle réalité économique et géopolitique", alors que le conglomérat hongkongais cherche à "satisfaire tout le monde", a relevé Gary Ng, économiste pour la région Asie-Pacifique chez Natixis.



CK Hutchison est un immense empire commercial, fondé par le milliardaire hongkongais Li Ka-shing.



Sa filiale Hutchison Ports PPC gère depuis 1997 le port de Cristobal, du côté Atlantique du canal, et celui de Balboa, du côté Pacifique. Elle a obtenu une première concession de 25 ans, prolongée de 25 ans en 2021.



Le canal, construit par les Etats-Unis et inauguré en 1914, est passé aux mains des Panaméens en 1999 dans le cadre de traités bilatéraux, négociés sous le mandat du président démocrate Jimmy Carter.



Les Etats-Unis et la Chine sont les deux principaux utilisateurs de ce passage reliant les océans Pacifique et Atlantique, par lequel transite 5% du commerce maritime mondial.