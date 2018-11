Canada: un archipel coupé du monde après une violente tempête

Montréal, Canada | AFP | vendredi 29/11/2018 - Une violente tempête a coupé jeudi pratiquement toutes les communications entre un archipel québécois du golfe du Saint-Laurent et le reste du continent, provoquant des pannes majeures d'électricité, et l'armée canadienne a été appelée en renfort.



"C'est le genre de demande qu'on fait quand la capacité du gouvernement provincial est dépassée", a dit à la presse Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique du Québec, en précisant que la tour de contrôle de l'aéroport des Iles-de-la-Madeleine était en panne.

"J'ai obtenu du gouvernement fédéral qu'un avion des Forces armées prête main-forte dès demain matin (vendredi, NDLR)", a-t-elle précisé sur Twitter.

Seuls quelques rares téléphones satellite permettaient de maintenir le contact entre cet archipel de 13.000 habitants et le reste du Québec après que deux liens de fibre optique ont été sectionnés en mer, selon les services d'urgence de la province.

Près de 2.000 des 7.000 foyers de ces îles étaient privés d'électricité en fin de journée, plusieurs poteaux ayant été arrachés par des vents soufflant jusqu'à 130 km/heure, selon la société publique Hydro-Québec. Une vingtaine d'équipes d'urgence d'Hydro-Québec et d'autres spécialistes devaient être acheminées sur place vendredi par avion militaire.

Au plus fort de la tempête jeudi, un incendie a également détruit une résidence abritant 19 personnes âgées, mais sans faire de blessés, selon les autorités.