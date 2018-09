Canada: fin des recherches en mer pour retrouver un chanteur pop allemand

Montréal, Canada | AFP | lundi 10/09/2018 - La Marine canadienne a annoncé lundi la fin des recherches dans l'Atlantique pour tenter de retrouver un jeune chanteur pop allemand tombé à l'eau dimanche d'un paquebot, estimant qu'il n'avait aucune chance d'avoir survécu.



Les recherches, initialement menées avec un avion, un hélicoptère et plusieurs navires, avaient été allégées dimanche après la tombée de la nuit. Mais un bâtiment des garde-côtes canadiens avait poursuivi ses recherches pendant toute la nuit, rejoint à l'aube par un avion de recherche, a précisé un porte-parole de la Marine.

Le chanteur pop, Daniel Küeblböck, 33 ans, se serait jeté à l'eau du paquebot Aida Luna, de la compagnie Aida Cruises, à environ 200 km au nord-est de Saint-Jean-de-Terre-Neuve (est), selon les indications données par la compagnie allemande jointe par l'AFP à Berlin.

Un passager a été vu se jetant à la mer. La fouille du bateau a ensuite permis d'établir que le chanteur manquait à l'appel, a expliqué la compagnie.

"Après un total combiné de 80 heures de recherches par quatre bateaux et deux aéronefs dans un périmètre de 1.277 miles nautiques, la décision de mettre fin aux recherches a été prise à 11H00 locales (14H00 GMT)", a indiqué à l'AFP Mark Gough, porte-parole des forces maritimes canadiennes de l'Atlantique.

"Malheureusement, nous n'avons trouvé aucune trace de M. Küeblböck et compte-tenu du court temps de survie en raison de la température de l'eau à ce temps-ci de l'année, la difficile décision de mettre fin aux recherches a été prise", a-t-il dit.

Daniel Küeblböck est devenu célèbre en Allemagne après sa participation fin 2002 début 2003 à un télé-crochet populaire dans son pays. Il voyageait à bord de l'Aida Luna à titre personnel, a précisé la compagnie Aida Cruises.