Canada: arrivée des secours dans un archipel balayé par une tempête

Montréal, Canada | AFP | vendredi 30/11/2018 - Un avion Hercules des Forces armées canadiennes transportant des équipes de secours est arrivé vendredi dans un archipel québécois du golfe du Saint-Laurent, coupé la veille de pratiquement toute communication avec le reste du continent et plongé dans le noir par des pannes de courant après le passage d'une violente tempête.



Un deuxième Hercules, transportant notamment des équipes de monteurs de lignes de la société publique Hydro-Québec, était aussi attendu vendredi aux Iles-de-la-Madeleine, ont précisé les autorités canadiennes.

Deux mille foyers étaient encore privés d'électricité dans cet archipel de 13.000 habitants, où des vents soufflant jusqu'à 130 km/heure ont cassé plusieurs poteaux.

Jeudi, la mise hors service des deux seuls câbles de fibre optique sous-marins reliant l'archipel au reste du continent avait coupé toutes les télécommunications sur les îles, sauf pour quelques rares téléphones satellite, et entraîné la fermeture de l'aéroport local, la tour de contrôle étant en panne.

Un des câbles a pu être rétabli, mais l'autre a été sectionné en mer. "La situation est quand même précaire, elle ne tient qu'à un fil", a dit Jonathan Lapierre, maire de l'archipel, à la chaîne Radio-Canada.

La tempête de neige mouillée a également balayé les provinces voisines de l'Ile-du-Prince-Edouard, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, où quelque 23.000 foyers étaient sans électricité en fin d'après-midi vendredi, selon un comptage de l'AFP auprès des fournisseurs locaux.

La situation devrait revenir à la normale d'ici les prochains jours, selon les autorités.