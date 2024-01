Calme sur les routes le 31

Tahiti, le 1er janvier 2023 – Dans la nuit du 31 décembre, un important dispositif de sécurité a été mis en place tout autour de l’île de Tahiti, à Moorea et dans les archipels. Près de 220 gendarmes et policiers ont été mobilisés. La communication des forces de l’ordre, déjà très présentes sur le réseau routier depuis Noël, a visiblement payé puisque seules 20 infractions mineures ont été relevées. Et aucun mort n’est à déplorer pour ce dernier jour de l’année.



La sécurité étant une préoccupation majeure de l’État, les forces de police et de gendarmerie étaient sur tous les fronts en cette période de fêtes de fin d’année, propice aux comportements dangereux avec des excès de vitesse ou une conduite sous l’empire de l’alcool.



Déjà pour le long week-end de Noël, mais également depuis le 29 décembre et jusqu’à ce mardi 2 janvier au matin, un important dispositif de sécurité a été mis en place tout autour de l’île de Tahiti par le commandement de la gendarmerie nationale et la direction territoriale de la police nationale (DTPN). Ils étaient partout sur le bord de la route. De Taravao jusqu’à Mahina, en passant par Arue, Faa’a ou Pirae, les contrôles routiers sur des points fixes ont été multipliés de 18 heures à 6 heures. Environ 220 gendarmes et policiers ont ainsi tenu ces points de contrôle stratégiques. On ne pouvait pas les manquer. Et ça a payé.



La communication a payé



Il semble en effet que la communication martelée par les services de l’État ces derniers jours a porté ses fruits au regard du bilan de cette nuit de la Saint-Sylvestre adressé par le haut-commissariat dans un communiqué. Seules 20 infractions ont été relevées sur 258 véhicules contrôlés. Des infractions mineures qui montrent que les Polynésiens ont compris le message et n’ont pas pris le volant s’ils n’étaient pas en état de le faire. Deux excès de vitesse seulement, trois conduites sous l’empire d’un état alcoolique (les trois délictuelles), trois infractions liées à la détention ou à la conduite sous stupéfiants, deux conduites sans permis ou avec défaut de carte grise et d’assurance, cinq non-justifications de permis, carte grise ou assurance, deux non-ports de la ceinture de sécurité et deux cyclomoteurs non conformes. Il faut savoir que les deux-roues sont particulièrement ciblés lors de ces contrôles car ils sont impliqués dans 75% des accidents mortels au Fenua.



À noter aussi que Moorea ainsi que les archipels n’ont pas été oubliés. Cinquante militaires étaient ainsi présents sur le terrain dans les îles où ils travaillent en étroite collaboration avec les mūto’i qui leur signalent les attroupements ou les points chauds qui pourraient se créer. L’effort a particulièrement été mené sur Bora Bora, Raiatea, Nuku Hiva aux Marquises et Rangiroa pour les Tuamotu.



Un bilan très positif donc qui laisse à 33 le nombre de morts à déplorer sur les routes de Polynésie en 2023.