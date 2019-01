Cadeaux et places de cinéma pour les enfants de quartiers défavorisés

PAPEETE, le 7 janvier 2019 -Suite à un élan de solidarité et de partage initié par une bénévole, Nathalie Urekar, plus de 80 enfants issus de quartiers défavorisés ont reçu des cadeaux à l’occasion des fêtes de Noël. Ils ont également pu assister à une séance spéciale au cinéma le Majestic.



Nathalie Urekar, agent commercial de profession, est déjà impliquée dans le milieu associatif. A l’approche de Noël, cette jeune femme a souhaité aider les enfants les plus défavorisés en leur offrant des cadeaux et des activités. Elle s’est donc rapprochée du père Christophe qui l’a mise en contact avec la présidente de l'association A Paruru Tamariki Muriavai, qui se situe sur la commune de Mahina.



Nathalie Urekar a utilisé les réseaux sociaux pour créer un groupe afin de réunir le plus grand nombre de volontaires. Plusieurs entreprises ont accepté de participer à cet élan de générosité.