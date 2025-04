Cachemire indien: au moins 24 morts dans une attaque contre des touristes

Srinagar, Inde | AFP | mardi 22/04/2025 - Au moins 24 personnes ont été tuées au Cachemire indien après que des hommes armés ont ouvert le feu sur un groupe de touristes mardi, l'une des pires attaques visant des civils depuis des années selon les autorités locales.



"Au moins 24 personnes ont été tuées", a déclaré à l'AFP un haut responsable de la police du Cachemire sous couvert d'anonymat.



Aucun bilan officiel n'a encore été annoncé.



Le Premier ministre indien Narendra Modi a dénoncé un "acte odieux", promettant que les assaillants "seront traduits en justice".



"Leur dessein maléfique n'aboutira jamais. Notre détermination à lutter contre le terrorisme est inébranlable et elle ne fera que se renforcer", a déclaré M. Modi dans un communiqué après l'attaque.



Elle est survenue à Pahalgam, une destination touristique populaire à environ 90 kilomètres de l'importante ville de Srinagar.



Un guide touristique a déclaré à l'AFP qu'il s'était rendu sur les lieux après avoir entendu des coups de feu et transporté certains blessés à cheval. "J'ai vu quelques hommes allongés au sol, ils avaient l'air morts", a témoigné Waheed, qui n'a donné que son prénom.



Des médecins d'un hôpital à Anantnag ont déclaré avoir reçu certains des blessés, dont au moins deux avec des blessures par balle, l'un d'eux ayant été touché au cou.



Cette attaque survient au lendemain de la rencontre entre M. Modi et le vice-président américain JD Vance, en visite officielle de quatre jours en Inde.



- Destination touristique -



Le ministre indien de l'Intérieur Amit Shah a annoncé se rendre par avion sur les lieux de l'attaque.



"Ceux qui sont impliqués dans cet acte de terreur lâche ne seront pas épargnés, et nous imposerons aux auteurs les conséquences les plus sévères", a déclaré M. Shah dans un communiqué.



Le chef du gouvernement local Omar Abdullah a déclaré que le bilan des victimes était "encore en cours de vérification", mais a affirmé que "l'attaque est bien plus importante que tout ce que nous avons vu visant des civils ces dernières années".



"Cette attaque contre des personnes qui nous rendent visite est une abomination", a-t-il déclaré dans un communiqué.



Rahul Gandhi, leader du principal parti d'opposition en Inde, le Congrès, a qualifié ces attaques de "dévastatrices". "Le pays tout entier est uni contre le terrorisme", a-t-il déclaré dans un communiqué, appelant le gouvernement fédéral à "assumer ses responsabilités".



L'Inde compte environ 500.000 soldats déployés en permanence dans le territoire, bien que les combats ont diminué depuis que le gouvernement de Narendra Modi a révoqué l'autonomie limitée du Cachemire en 2019.



Depuis cette date, les autorités indiennes ont fortement promu cette région montagneuse comme destination touristique, tant pour le ski durant les mois d'hiver que pour échapper à la chaleur étouffante de l'été dans le reste de l'Inde.



Environ 3,5 millions de touristes ont visité le Cachemire en 2024, dont une majorité de touristes indiens, selon les chiffres officiels.



- Insurrection -



En 2023, l'Inde a accueilli une réunion du G20 sur le tourisme à Srinagar placée sous haute sécurité pour montrer que le calme était de retour, après la répression massive qui avait suivi l'annulation de l'autonomie limitée de la région par New Delhi en 2019.



De nombreux complexes touristiques sont en cours de développement, y compris certains situés près de la frontière fortement militarisée qui divise le Cachemire entre l'Inde et le Pakistan.



Des rebelles de la région à majorité musulmane mènent une insurrection depuis 1989. Ils réclament l'indépendance ou une fusion avec le Pakistan, qui contrôle une partie plus petite de la région du Cachemire et, comme l'Inde, revendique la région dans son intégralité.



L'Inde accuse régulièrement le Pakistan de soutenir les combattants.



Islamabad nie cette accusation, affirmant seulement son soutien à l'autodétermination du Cachemire.



L'attaque la plus marquante de ces dernières années a eu lieu à Pulwama en février 2019, lorsque des insurgés ont percuté un convoi de police avec une voiture remplie d'explosifs, tuant 40 personnes et en blessant au moins 35 autres.



L'attaque contre des civils la plus meurtrière remonte à mars 2000, lorsqu'une trentaine de civils indiens avaient été tués.