Ca rame fort pour Viper

Raiatea, le 26 octobre 2020 - En 10 ans , Alex Pelou a atteint le sommet du niveau mon dial avec ses rames en carbone et bambou fabriqué es 100 % à Tumara ' a. Avec Viper Va'a, il expédie 70 % de sa production dans 35 pays, principalement à Hawaii, aux États - Unis et en Nouvelle - Zélande. Un projet d'agrandissement devrait lui donner une plus grande aura.



Sept employés , tous de Tumara ' a , œuvre nt à ses côtés, sans compter le vendeur de la boutique Viper V a'a à Papeete . La réputation de la marque s'est bâtie autour de la grande course mythique à retombée internationale, la Hawaiki Nui Va'a. Sans compter la Molokai Hoe, la Super Aito ou encore la Te Aito. Et cela fait maintenant 10 ans que les clubs gagnent l es course s avec ces rames. Tous les grands clubs de Tahiti en sont friands et l es rameurs ont le choix de prendre le stock à disposition à la boutique ou sur le catalogue ; le must étant évidemment la personnalisation , tant au niveau de la déco ration que des matières et des formes. Il existe 1 000 combinaisons possibles, c'est dire l'embarras du choix. Chacun pourra opter pour le manche en carbone, en bambou, droit, courbé, etc . Actuellement, Viper V a'a se situe dans un vieux bâtiment à bout de souffle, mais prochainement avec 40 millions de Fcfp d'investissement s , toujours dans son quartier de Tehurui, un atelier de 1000 m ² va être construit. L a production va encore prendre de l'ampleur et les secrets de fabrication vont continuer à être bien préservés. Si la société est réputée pour ses rames, elle a aussi conçu et réalisé quelques va'a ho'e, même si cela n'est pas pour l'instant un axe de développement. Par contre , Alex Pelou , son créateur , vient de réaliser un V3 transformable en holopuni. Il suffit pour cela d'y adjoindre un deuxième balancier, une voile et le tour est joué. Cette discipline fait de plus en plus d'adepte s au fenua , que ce soit dans le secteur du tourisme ou du sport. L'avenir est peut - être sur ce créneau. En tout cas, Alex Pelou, cet autodidacte qui s'est lancé dans la résine veut y croire. Cet ancien professionnel du kite surf a commencé par réparer sa planche et , quand il a perdu son job d'infirmier à l'hôpital d e Uturoa , a décidé de se lancer dans la fabrique des rames , notamment avec la demande des rameurs locaux . En 2010, Viper Va'a était née. Avec le succès que l'on connaît