

“Ça fait très plaisir d’être à la maison”

Tahiti le 20 novembre 2025 – Des membres de l’association culturelle néozélandaise Maori Na Toa Tapairu o te Arawa, de Rotorua, sont arrivés mercredi soir au Fenua. L’occasion pour eux de marcher sur les pas de leurs ancêtres mais également “de renforcer les liens ancestraux qui unissent nos peuples”, de retrouver leurs familles et leurs racines.



Ils sont une vingtaine de membres de l’association culturelle Maori Na Toa Tapairu o te Arawa à avoir été accueillis mercredi soir à l’aéroport de Tahiti-Faa’a au son des pahu, des ‘ukulele, des chants, par un ’ōrero et des danses interprétées par le groupe O Hina Here de Mahilani Teuira. Pour ce groupe de maoris résident à Rotorua en Nouvelle-Zélande, cette cérémonie de bienvenue est en préparation depuis plusieurs semaines sous la houlette de Moenau Virau Rivera et de Timeri Opeta. Ces deux organisatrices se sont également occupées d’organiser leur séjour au Fenua.



Nos cousins de Nouvelle-Zélande ont d’ailleurs très apprécié cette cérémonie de d’accueil “même si c’est la même culture, il y a des choses un peu différentes (…). C’est vrai que dans notre culture on est plus guerriers par rapport à quelque chose de plus féminin mais très beau, ici”, a-t-on pu nous dire.



Pour beaucoup d’entre eux c’est la toute première fois qu’ils viennent en Polynésie française et ils vont donc essayer de revenir sur les pas de leurs ancêtres partis d’ici pour s’installer à Aotearoa. “On est très contents et très honorés d’être ici unis avec notre famille et notre peuple. Quand on est descendu de l’avion, on a eu le sentiment d’arriver chez nous. On est parti il y a 1.200 ans et nos racines sont toujours là, bien profondes, et ça c’est fort. Et parmi nous il y en a beaucoup qui connaissent bien leur généalogie et avec cela on va voir qu’on est un peuple dans la grande famille du Pacifique”, assure Ioane, membre de ce groupe

“Même si on est loin, on est proche” Rien à voir avec un hasard de calendrier, si les membres de l’association Na Toa Tapairu o te Arawa sont arrivés la veille des célébrations de Matarii i ni’a au Fenua. “Chez nous Matariki c’est pendant l’hivers et donc cela fait bizarre car ici lors du Matariki il fait toujours chaud.” Mais pour Ioane qu’importe ces petites différences “même si on est loin on est proche. On a la même façon de penser, on a la même langue. Il n’y a finalement pas beaucoup de différences et cela fait très plaisir d’être à la maison.”



Il rappelle que “nos ancêtres sont devant nous pour nous guider, pas seulement nous mais également nos enfants et nos mokopuna pour transmettre notre culture”.



Timeri Opeta explique qu’elles ont, avec Moenau Virau Rivera, concocté pour la délégation un séjour bien rempli culturellement avec notamment une participation aux célébrations du Matari’i i ni’a à Ra’iatea sur le marae Taputapuātea. Ils participeront également au Hura Tapairu, ou encore au Siva Afi, la compétition internationale de danse du couteau de feu. “Ils seront en immersion culturelle à Ra’iatea avec les associations de l’île (…). C’est un privilège pour nous d’accueillir nos cousins, de retourner à la source et de partager notre culture et cette joie.”



Timeri ajoute que ce séjour sera aussi, pour les membres de l’association Maori Na Toa Tapairu o te Arawa, l’occasion “de renforcer les liens ancestraux qui unissent nos peuples” et pourquoi pas essayer de retrouver leurs familles et donc leurs racines. Le groupe est sur le territoire durant les deux prochaines semaines

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Jeudi 20 Novembre 2025 à 13:43 | Lu 466 fois



