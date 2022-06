Ça coince pour l'accès au chantier Te Vai-ete 'api

Tahiti, le 12 juin 2022 – Le Père Christophe s'est une nouvelle fois ému sur les réseaux sociaux d'un blocage administratif ubuesque sur le chantier de construction du futur centre d'accueil des sans-abris Te Vai-ete 'api, dont la première pierre doit pourtant être officiellement posée ce jeudi matin.



Si la pose de la première pierre du chantier de l'établissement d'accueil des sans-abris Te Vai-ete 'api à Mamao est prévue pour ce jeudi 16 juin à 8 heures, de nouveaux problèmes administratifs inquiètent le vicaire-coopérateur de la cathédrale de Papeete, le Père Christophe. Dans un premier post publié le 2 juin dernier sur les réseaux sociaux, l'intéressé évoquait déjà deux "blocages" sur l'électricité et l'accès au chantier.



Pour le premier point du raccordement électrique du futur bâtiment, la viabilisation du terrain étant à la charge des gestionnaires du Centre d'accueil, une convention avec le Pays était encore nécessaire il y a deux semaines pour aller du transformateur le plus proche jusqu’au terrain avec sept poteaux électriques à mettre en place. Dans l'attente, s’ajoutait au budget la location d’un groupe électrogène pour près de 150 000 Fcfp par mois, indiquait le Vicaire. Vendredi, le Père Christophe indiquait cependant qu'une telle convention venait d'être signée la veille. Réglant définitivement ce premier problème.



Accès bloqué



Mais pour le second point de l'accès au chantier de construction, le Père Christophe explique que la convention signée avec le Pays stipule que ce dernier a l'obligation de donner un accès au terrain. "Naturellement l’accès se fait par l’entrée de l’ancien hôpital Mamao. Mais cela ne sera pas possible longtemps… Difficile en effet de faire côtoyer des camions de chantiers avec des familles allant aux manèges. Il nous faut donc envisager de passer par le chemin d’accès de l’école d’infirmière. Ce qui veut dire convention et accord du ministère de la Santé ou du gouvernement", écrivait le Père Christophe il y a deux semaines.



Un problème qui n'est toujours pas réglé à quelques jours de la pose de la première pierre, au grand dam du Père Christophe. "Les raisons invoquées sont la sécurité… Pas d’accès possible par l’ancien hôpital Mamao en raison des Foires expositions : 'G2P fait part de son refus de laisser transiter les accès chantier par l’entrée principale du parc expo pour des raisons évidentes de sécurité et de croisement de flux (public/chantier)', ni par l’école d’infirmière", confirme le Vicaire. "Après concertation avec la Direction de la santé, nous ne pouvons malheureusement pas donner l’accès à la zone de travaux par notre parcelle, pour des raisons évidentes de sécurité et de croisement des flux public/chantier, dans une zone où circulent des étudiants et des agents et où est installé un site de vaccination avec du public", ont répondu les autorités au gestionnaire du Centre d'accueil.



Lequel s'interrogeait donc encore vendredi : "Cette première pierre sera-t-elle suivi d’une seconde ?". "Nous sommes bloqués… Impossible d’installer la grue, de faire venir les véhicules de chantiers, camions toupies", déplore le Père Christophe, qui dit s'interroger sur les motifs du Pays à tarder à débloquer ce nouvel aléa administratif. Plusieurs mois après les échanges déjà animés entre le vicaire et le Pays sur la lenteur de l'octroi d'un permis de construire pour le futur centre Te Vai-ete 'api.