Ça bouge à Nuku Hiva ce week-end

NUKU HIVA, le 2 août 2018 - À compter de ce vendredi jusqu'à dimanche, l'AS Hoata Nui organise un challenge pétanque au Boulodrome de Taiohae. Un événement qui réunit près de 150 athlètes, dont une délégation calédonienne.



Près de 150 passionnés de pétanque s'affronteront dès ce vendredi 3 août au dimanche 5 août, au Boulodrome de Taiohae, à Nuku Hiva.



Un challenge qui est organisé par l'AS Hoata Nui, présidée par Léonard Hokaupoko.



C'est d'ailleurs la première édition du genre, puisqu'une délégation étrangère sera également au rendez-vous, il s'agit des calédoniens.



Durant trois jours, les différentes doublettes devront faire de leur mieux pour espérer décrocher le premier prix, qui s'élève à 230 000 francs. D'autres lots en numéraires sont prévus pour les trois prochaines doublettes. En revanche, à partir du 5ème prix, des lots de consolation seront remis aux équipes, comme 20 kg de langoustes pour la doublette qui arrive à la 5ème place ou encore deux chèvres.



Plusieurs équipes se sont donc inscrites pour ce challenge, dont trois de Tahiti (Teva Pétanque, Papara Pétanque et Excelsior). Cinq îles de l'archipel marquisien seront aussi dans la compétition (Fatu Hiva, Hiva Oa, Tahuata, Ua Pou et Nuku Hiva), sans compter la délégation calédonienne.



Et l'organisation de ce challenge nécessite beaucoup de moyens humains et financiers. " On a dépensé en gros 700 000 francs pour cet événement ", souligne Léonard Hokaupoko. Fort heureusement, la mairie a apporté aussi sa contribution pour le logement des délégations. Selon la 1ère adjointe au maire de Nuku Hiva, Jeanne-Marie Kautai, quatre salles de classe seront mis à la disposition des athlètes, à l'école primaire de Patoa.