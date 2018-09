CTC : Le Port Autonome doit mettre en place une stratégie d'investissement

Ainsi le rapport constate que si le Port Autonome " se trouve dans une situation de quasi-monopole, en particulier pour le transport de la plupart des marchandises, le Port de Papeete ne saurait échapper aux effets de la mondialisation des échanges." Ainsi, dans son rapport, la CTC enjoint la direction du Port Autonome et le gouvernement de définir une stratégie de développement. " Effectivement, le site de la plateforme de stockage et de manutention des marchandises internationales est saturé depuis longtemps, et bon nombre de navires cargos sont obligés, pour pouvoir franchir la passe de Toata en toute sécurité, de diminuer leur tirant d’eau en ne chargeant pas au préalable tout le fret à bord. […] le Port n’a toujours pas effectué le choix entre le statut de port secondaire ou celui de devenir une plateforme centrale des échanges dans le Pacifique sud, ou encore décider d’une autre option […]. Les hésitations successives constatées doivent désormais laisser place à des choix stratégiques pérennes."

Cette stratégie de développement nécessite que le gouvernement formalise un plan stratégique de et adresse "une lettre de mission au directeur général" tout ceci permettrait de "produire un plan pluriannuel d'investissement" et de donner une ligne directrice cohérente.

En effet, si le port a financé sans difficultés " des projets d’investissement dont le montant total cumulé a atteint 5,1 Mds F CFP. La dette a pu être maintenue à un niveau très faible, alors que le Port a été en mesure de verser aussi des dividendes au Pays à deux reprises, en 2013 (350 MF CFP) et en 2015 (205 MF CFP). Même si ces investissements représentent un volume significatif, les projets d’équipement ont été engagés sans respecter une ligne directrice, faute encore une fois, d’une vision d’ensemble établie."