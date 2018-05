CSTP-FO, la guerre des chefs se poursuit

PAPEETE, le 16 mi 2018 – Le tribunal civil devait se pencher, ce mercredi 16 mai, sur l'élection d'Angelo Frébault en tant que secrétaire général de la CSTP-FO. Le dossier a été renvoyé au 17 septembre prochain. Jean-Paul Urima, secrétaire général par intérim a décidé d'organiser un congrès CSTP-FO pour élire le nouveau secrétaire général en juin 2018.



Le tribunal civil devait se pencher, ce mercredi 16 mai, sur le congrès du syndicat CSTP-FO de l'an dernier et l'élection d'Angelo Frébault en tant que secrétaire général du premier syndicat de travailleur de Polynésie. Cette audience s'est soldée par un renvoi au 17 septembre.



Pour rappel, lors de l'élection en juin 2017, la candidature de Mahinui Temarii avait été invalidée au profit d'Angélo Frébault qui avait, de ce fait, été élu secrétaire général. "C'est un problème de respect des statuts, et quand on défend des salariés, on ne peut pas être président d'un parti politique et en même temps gérant de société", avait alors indiqué Michelle Biaggi, secrétaire confédérale chargée de l’outre-mer au sein de Force Ouvrière. En effet, Mahinui Temarii était alors président du Parti des travailleurs. C'est à la suite de ces faits que, soutenu par Jean Paul Urima le secrétaire général de la Force revendicatrice des agents de l'administration du Pays (FRAAP), il avait saisi le tribunal civil afin de faire invalider l'élection d'Angelo Frébault.



Mercredi, le clan Mahinui-Urima comptait sur la décision du tribunal civil pour faire valider définitivement l'élection du 19 avril dernier de Jean-Paul Urima en tant que secrétaire général par intérim de la CSTP FO et ainsi pouvoir organiser les élections pour désigner un nouveau secrétaire général du syndicat. "Suite à ce renvoi, je reste le secrétaire général par intérim et nous allons aller jusqu'au congrès. Nous élirons notre secrétaire général au mois de juin"