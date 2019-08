COPF : « Il y a une étude sérieuse à faire »

Parole à Louis Provost, président du COPF :



Une belle aventure humaine ?



"Oui et je ne suis pas insatisfait des résultats. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, on finit quatrième mais ce n'est pas la première fois que cela arrive. Le pays organisateur est toujours avantagé et il faut reconnaître que sur 16 éditions, la Calédonie en a gagnées 14. A nous de travailler. Que fera-t-on si on obtient l'organisation des Jeux de 2027 ? Après un rassemblement de l'élite sportive, des présidents des fédérations, des coachs et des techniciens, il faudra voir quel plan de bataille mettre en place pour gagner chez nous en 2027."



Qu'est ce que la Calédonie a que nous n'avons pas, vous avez forcément dû y réfléchir ?



"Pas vraiment, car lors de ces Jeux, nous avons été obnubilés par la réinscription de Tahiti. Cela nous a pris du temps. Je ne dirais pas que nous y sommes allés la « fleur au fusil », parce que les fédérations se sont préparées, mais cette incertitude par rapport à notre participation ne nous a pas aidés. On a su en mai qu'on était réinscrits. La convention que nous avons signée avec la Calédonie doit participer à l'évolution du sport polynésien. Dans les échanges, il faudra savoir ce que eux ils font, quel est le budget de chaque fédération, de chaque ligue. C'est peut-être là que le bât blesse.



« Il y a une étude sérieuse à faire. Quand on voit que Samoa, qui a une belle piscine, qui n'avait pas de nageurs en 2007, aujourd'hui a des nageurs qui ramènent cinq médailles d'or après s'être entrainés à l'étranger…De quelle manière ont-ils été pris en charge par leur pays ? La Papouasie a écrasé tout le monde à domicile en 2015. Qu'ont-ils fait ? Ils ont investi et y ont mis les moyens. Ils ont fait venir les meilleurs entraineurs du monde pour pouvoir se préparer au mieux, comme l'a fait la Chine en son époque pour ses Jeux. Sommes-nous capables d'aller dans ce sens là ? "