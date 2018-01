CHPF : le chirurgien suspendu ne sera pas réintégré

PAPEETE, le 30 janvier 2018. Le tribunal administratif a rejeté ce mardi la demande d'un chirurgien du CHPF d'annuler son exclusion pour une durée de deux ans.



Le samedi 27 août 2016, alors qu’il était d’astreinte pour la chirurgie viscérale, un chirurgien avait refusé de se déplacer pour prendre en charge un garçon de 4 ans emmené au service des urgences pour un abcès superficiel au sein, au motif que cette localisation relevait du service de gynécologie.

Le président du Pays avait alors décidé l'an dernier de le suspendre. Une décision que le professionnel de santé a contesté devant le tribunal administratif. "Ce refus d’obéissance à un ordre non manifestement illégal suffit à caractériser une faute disciplinaire. (…) la sanction est fondée sur le manque de retenue de M. F. dans ses propos, son manquement au devoir d’obéissance, son comportement avec le personnel du bloc opératoire, et ses « agissements » qui déstabilisent le fonctionnement du bloc opératoire, portent atteinte à la crédibilité du service public de santé et mettent en péril la continuité du service public des soins", a mis en avant le tribunal administratif. La juridiction a donc décidé de rejeter la requête du chirurgien.