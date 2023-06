CCISM : le protocole d’accord

Tahiti, le 26 juin 2023 - Un protocole d’accord a bien été signé vendredi soir entre la direction de la CCISM et A ti’a i mua.



Après plus de deux heures de négociations entre la direction de la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM) et le syndicat A ti’a i mua vendredi soir, en présence d’un des responsables de la direction du travail, un protocole d’accord a effectivement été signé.



Vendredi soir, le directeur Yannick Lecornu ainsi que la déléguée syndicale Audrey Lhies avaient juste confirmé que la grève était levée, mais n'avaient fait aucun commentaire quant à la signature ou pas d'un protocole d'accord. Une information classée strictement confidentielle par les intéressés qui n'ont pas voulu s'exprimer sur le sujet, avant l'élection pour le renouvellement du bureau de la CCISM, qui a lieu ce mardi.

Le protocole d’accord Après investigations, Tahiti Infos s’est procuré le fameux protocole d’accord, dans lequel il est écrit que l’employeur, soit le directeur Yannick Lecornu, s’engage à réaliser un “audit organisationnel” avant la fin de l’année. Le cahier des charges de cet audit devra être présenté aux membres du CHSCT pour avis.

Le directeur de la chambre s’engage aussi à mettre en place “un calendrier de réunions” avec les instances représentatives du personnel et à mettre à leur disposition “un local équipé”.

Le protocole d’accord souligne également que de “meilleures conditions de travail” seront mises en place pour les agents situés sur “le site But”.

Et enfin, le directeur de la CCISM s’est engagé à “trouver une issue favorable aux deux parties” pour la mise en congés des agents lors de la période de confinement du mois d’août 2021.

