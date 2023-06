Grève levée à la CCISM

Tahiti le 25 juin 2023 – À peine un jour de grève à la CCISM qu’un accord a été signé entre le syndicat et la direction vendredi soir.



Débuté jeudi matin, avec un peu plus d’une vingtaine d’agents présents avec leur pancarte, devant la porte d’entrée de la CCISM, le mouvement de grève de la chambre consulaire a été levé le lendemain, vendredi, en début de soirée. Le syndicat A ti’a i mua et la direction ont trouvé un accord lors d’une négociation tenue à la Direction du travail.



En effet, n’ayant été reçu ni par le président de la chambre Stéphane Chin Loy et ni par le directeur Yannick Lecornu, le syndicat a envoyé un courrier à l’inspection du travail jeudi lui signifiant que si les négociations ont échoué, c’est dû au fait qu’il n’y avait à la table des négociations aucun “responsable” et que les mandataires n’étaient pas “habilités à signer mais juste à négocier”.



Dans ce courrier, le syndicat soulignait également avoir essuyé le refus des responsables en mesure de négocier la levée de la grève, “l’un étant trop fatigué est rentré chez lui et le second occupé par des échanges en visioconférence”. Un comportement de la part de la CCISM assimilé par A ti’a i mua comme une forme de “mépris”.



Vendredi, le président de la CCISM ainsi que le syndicat ont reçu une invitation de la Direction du travail pour une réunion organisé dans les locaux du service administratif en fin d’après-midi. Les négociations ont duré plus de deux heures à l’issue desquelles un accord a été trouvé.

“On ne peut pas communiquer” Mais à l’issue de la rencontre, si tout le monde convenait que le mouvement de grève était levé, personne n’a souhaité s’étendre sur l’accord, tant du côté de la direction que du syndicat A ti’a i mua.



La déléguée syndicale Audrey Lhies a simplement confirmé : “La grève est levée. Un accord a été trouvé. Et pour ne pas perturber le scrutin du 27 juin, on communiquera sur notre accord à la fin des élections.” La déléguée syndicale l’affirme : “On nous a demandé, par rapport aux élections, de ne rien dire comme cela il n’y aura pas de polémique.” Selon elle, autour de la table des négociations, les discussions ont été “courtoises”.



Même discours du directeur de la CCISM, Yannick Lecornu : “Nous avons un scrutin consulaire dont je me charge de l’organisation avec la commission électorale et nous avons convenus entre les parties de relayer tout cela à l’issue du scrutin pour éviter que cela vienne perturber l’ensemble des choses.”



Quant à savoir si un protocole d’accord a été signé il répond tout simplement : “Demandez à la directrice du travail. C’est elle qui maîtrise cette partie-là. Nous on n’est pas tout à fait à l’aise avec ce genre de notion (…).Le plus important, c’est qu’on a eu une discussion très intéressante et c’est cela qui est positif à la fin.”

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Dimanche 25 Juin 2023 à 22:15