CCISM: La liste des entreprises réunies WONG - GISSAUD - BUCHIN – CHIN LOY élue pour 5 ans.

PAPEETE, le 18 mai 2018- La Chambre de Commerce, d’Industrie, des Services et des Métiers (CCISM) a procédé jeudi 17 mai, aux élections générales pour le renouvellement de ses élus pour cinq ans. 19 073 patentés et entreprises de Polynésie française étaient donc invités à se rendre aux urnes de

7h30 à 17h.



Une seule liste, celle des Entreprises réunies WONG - GISSAUD - BUCHIN – CHIN LOY, menée par le Président sortant Stéphane CHIN LOY s’est présentée. Au total, sur les 48 communes des cinq archipels, 456 voix de patentés et entreprises se sont exprimées. Dans le détail, suivant le décompte provisoire 444 patentés et entreprises ont donné leur voix à la liste de CHIN LOY et 12 ont voté blanc.



La commission électorale se réunira à présent le 22 mai afin de proclamer les résultats. Ces résultats feront l’objet d’une publication au JOPF par le ministre de tutelle.

Dans les deux mois suivant la parution des résultats au JOPF, les membres seront installés par le Président du Pays ou le ministre de tutelle.

Lors de la séance d’installation et après l’élection du bureau, l’assemblée générale élira, à bulletin secret, un président issu du bureau pour un mandat de deux ans et demi selon un scrutin uninominal