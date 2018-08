CAPF : Un nouveau cursus diplômant pour les amateurs de théâtre

Christine Bennett : "Je m'appuie sur la méthode de l'Actor Studio, que j'ai longuement étudiée"



Tahiti infos : Qu'allez-vous proposer, cette année, en matière de théâtre et d’enseignement des arts de la scène ?

Christine Bennett : " J'offre un enseignement complet : travail de respiration, de voix, de diction, corporel, improvisations, interprétation, mise en scène. Je m'appuie sur la méthode de l'Actor Studio, que j'ai longuement étudiée. Que ce soit avec des jeunes élèves ou des adultes, je travaille à l'expression d'une sincérité profonde et à une interprétation assez intense. C'est souvent ce que les spectateurs remarquent en premier, dans mes représentations, l'investissement de mes comédiens dans leur travail. C'est le "Jouer juste"... "



Tahiti infos : Quels sont vos axes de travail ?

Christine Bennett : " Ma méthode est axée sur le processus de création du personnage par l'imagination, la mémoire sensorielle et l'intelligence du corps. L'élève participe à un grand nombre d'exercices qui forme une technique d'entraînement à part entière, indispensable au comédien, au théâtre comme au cinéma. Comment construire son personnage ? Qui est-il ? Comment "être" sans forcer les émotions ? Comment se défaire de nos tics de jeu ? Comment libérer une impulsion ? Comment être juste ? Nous étudions les auteurs classiques, contemporains et aussi quelques auteurs polynésiens. "



tahiti Infos : Il y a cette année une grande nouveauté, avec ce cursus diplômant. Pouvez-vous nous en parler ?

Christine Bennett : " Oui, et j'en suis très fière. Le département théâtre est officiellement ouvert depuis 5 ans. Nous allons aujourd’hui adapter notre cursus d'enseignement avec celui des conservatoires de métropole. L'établissement est donc d'ores et déjà en mesure de proposer un cursus adéquat, avec une immense différence : l’obtention de diplômes. Je pense que cela devrait convenir à de jeunes comédiens qui souhaitent poursuivre, en métropole, la pratique des arts dramatiques et pour nous, ici sur le fenua, c'est un pas de géant ! "