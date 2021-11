C3/C4: L'OL qualifié en 8e, l'OM encore en vie, Monaco contrarié

Paris, France | AFP | jeudi 04/11/2021 - Lyon, tombeur du Sparta Prague, s'est qualifié jeudi en huitièmes de finale de la Ligue Europa lors de la 4e journée de la phase de groupes, au cours de laquelle Marseille a arraché le nul contre la Lazio de Rome et Monaco été accroché par Eindhoven



Rennes, bousculé par les Slovènes du NS Mura, a de son côté arraché un précieux succès dans la course à la qualification vers les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence.



Au Parc OL, les Lyonnais ont confirmé leurs belles dispositions en C3, en enchaînant un quatrième succès de rang face à aux Tchèques (3-0).



A l'inverse du match aller (4-3), les "Gones" ne se sont fait aucune frayeur. Le réalisme de l'attaquant Islam Slimani, auteur d'un doublé (61, 63) en trois minutes, et l'efficacité de Karl Toko-Ekambi (90+2), meilleur buteur de la compétition, ont matérialisé les desseins offensifs des hommes de Peter Bosz.



A Marseille (groupe E), l'horizon vers les huitièmes reste ouvert, après le quatrième match nul d'affilée des Olympiens, contre la Lazio de Rome (2-2).



Arkadiusz Milik avait ouvert le score sur un pénalty (33). Un avantage éphémère, neutralisé par la réalisation de Felipe Anderson (45+5), suite à un mauvais dégagement de Saliba. Le défenseur olympien s'est ensuite rendu coupable d'une deuxième erreur au retour des vestiaires, dont a directement bénéficié Ciro Immobile (49).



A la 82e minute, Dimitri Payet a permis aux siens de revenir à égalité, maintenant le suspense à deux journées du terme, alors que l'OM figure à une unité des Italiens, deuxièmes à trois points de Galatasaray.



Monaco déçoit mais conserve la tête



A défaut d'avoir brillé contre le PSV Eindhoven (0-0), Monaco a conservé sa place de leader du groupe B, devant la Real Sociedad. Avec 8 points, les Monégasques possèdent deux points d'avance sur l'équipe basque, tenue en échec à domicile face au Sturm Graz (1-1) et trois unités sur son adversaire du soir.



Dans les autres matches, West Ham (groupe H), s'est rapproché d'un accessit en huitièmes de finale, malgré un match nul sur la pelouse du Racing Genk (2-2). Naples, leader de la Serie A, a terrassé le Legia Varsovie (4-1). Ce qui lui permet de se hisser en tête du groupe C, avec un point d'avance sur son adversaire du soir.



Avec un doublé de l'international français Moussa Diaby contre le Bétis Séville (4-0), le Bayer Leverkusen a conservé la tête du groupe G.



En Ligue Europa Conférence, Rennes n'a pas séduit, mais a assis sa domination au sommet du groupe G, en s'imposant 1 à 0 contre le NS Mura, à la faveur d'un but de Loïc Badé (76). Avec 3 points d'avance sur Tottenham, qui s'est imposé 3 à 2 contre le Vitesse Arnhem pour la première sur le banc de l'entraîneur italien Antonio Conte, les Bretons sont proches d'accéder au top 16 européen.