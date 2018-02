C'était la fête du Printemps à l'école Philanthropique chinoise de Papeete

PAPEETE, le 10 févfrier 2018 - Le Vice-Président Teva Rohfritsch a participé, vendredi soir, à la Fête du Printemps, dans le cadre de l’école philanthropique chinoise à Papeete. Il était l’invité du nouveau Consul de la République populaire de Chine en Polynésie française, Shen Zhiliang.



Cette manifestation, considérée comme la plus grande fête traditionnelle chinoise, a été l’occasion de partager « avec la grande famille de la communauté chinoise polynésienne, les valeurs communes à nos peuples et véhiculées par cette Fête, telles que l’attachement à la famille, à l’amitié et à l’harmonie sociale ».



Au nom du Président de la Polynésie française, Edouard Fritch, le Vice-Président a témoigné, au nouveau Consul, de la considération du Gouvernement à l’égard de la Chine et a exprimé son souhait de poursuivre la coopération, entre nos deux pays, tant sur le plan économique que culturel.