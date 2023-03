Tahiti le 29 mars 2023 - Cela fait bientôt un an que Herenui Tuheiava règne en reine de beauté au fenua. Depuis qu’elle a été élue Miss Tahiti 2022 en juin dernier, elle a enchaîné les déplacements et représentations. Ce mercredi, elle animait notamment des activités auprès des enfants du village SOS de Papara. Retour, avec elle, sur les événements marquants de son règne.



Pourquoi cette nouvelle visite aujourd'hui au Village d'enfant SOS de Papara ?



“J’étais déjà venue en octobre et je voulais revenir voir ces jeunes. Aujourd’hui, je leur ai apporté des cadeaux et j’ai partagé un moment de joie avec eux. La cause qui me tient à cœur, c’est d’aider la jeunesse. Je suis venue leur dire que s'ils ont des rêves, il faut les réaliser ; ne pas perdre espoir. Peu importe ce qu’ils ont traversé dans la vie. Je veux vraiment faire passer un message d’espoir.”



C'est important cet engagement auprès de la jeunesse ?



“Je trouve que les Polynésiens ont un fort potentiel dans énormément de domaines d’activités. Que ce soit dans le sport, le football, la danse… Même dans l’art avec le chant et la sculpture. Je trouverais dommage de ne pas les pousser à se lancer. Et pourquoi pas à réaliser leur rêve, comme j’ai pu le faire. Devenir Miss Tahiti, c’était mon rêve de jeunesse. Au début, j’ai privilégié mes études. Mais j’ai quand même décidé de me présenter. Et je ne regrette pas.”



Tu t'apprêtes à terminer cette année en tant que Miss Tahiti, qu'est-ce tu ressens exactement ?



Je suis nostalgique parce que cette belle aventure arrive bientôt à son terme. Je suis aussi excitée, parce que je vais rencontrer les prochaines candidates. Ça me fera revivre mon aventure. Je suis fière de mon parcours parce que j’ai réalisé mon rêve. C’est une expérience qui a marqué ma vie. Pendant les préparations Miss Tahiti et Miss France, j’en ai appris beaucoup sur moi, sur les autres. J’ai fait énormément de rencontres. J’ai vécu une expérience unique. Je ne regrette rien.





Si l'on revient au début de ton règne de Miss Tahiti en juin 2022, comment se sont enchaînés les événements à cette époque ?



“Trois jours après mon couronnement, je suis partie à Bora Bora pour mettre en avant la destination auprès de 50' Inside, l’émission de TF1. Une expérience qui a apporté une belle visibilité pour notre fenua. Ensuite, tout s’est rapidement enchaîné. Que ce soient les interventions à la télévision, à la radio, les shootings photos… J’ai eu l’occasion de beaucoup voyager pour mettre en avant les richesses de la Polynésie, que ce soit dans la vanille, dans le rhum, le poisson et toutes nos spécialités. Je suis partie à Seattle pour l’ouverture de la nouvelle destination d’Air Tahiti Nui. Je suis aussi allée en Nouvelle-Calédonie. En tant que Miss, on est sollicitée un peu de partout…”



Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué de concilier ta vie personnelle et cette nouvelle vie de Miss Tahiti ?



“Ce n'était pas facile de concilier les deux. J'étais en master de marketing et avec les préparations de Miss Tahiti, puis de Miss France, c’est vrai que c’était un gros enjeu. Il faut faire preuve d’organisation. En toute honnêteté, j’ai fait un peu le ménage dans ma vie. C’était un peu dur de gérer tout ça. J’ai décidé de mettre mes études de côté. Mon travail aussi. Et je me suis concentrée pleinement à la préparation de Miss France et à mes représentations en tant que Miss Tahiti.”



Tu as beaucoup insisté sur le fait que tu était bien épaulée pendant toute la durée de cette aventure. C'est quelque chose qui t'a marqué ?



“J’avais pas mal de coachs à mes côtés. Ça reste une élection de beauté, donc il faut avoir une bonne condition physique et mentale. Un coach sportif, deux coachs en culture générale, notamment sur l’histoire et l’actualité en métropole et à l’international, mais aussi spécifiquement sur la Polynésie française. Parce que je fais la promotion du fenua lors de mes déplacements. J’avais aussi deux autres coachs en make-up et en coiffure, parce qu’on est amené à s’apprêter toute seule. C’est une vie chargée, mais on est bien accompagné.”



Raconte-nous l'élection de Miss France. Avec le recul, comment as-tu vécu cette expérience ?



“Miss France, c’est une autre aventure. Et c'est une très belle expérience pour moi. Comme je l’ai dit tout à l’heure aux enfants du village SOS : ce n’est pas forcément la destination qui compte, c’est le chemin. Je me suis plus focalisée sur Miss Tahiti, parce que c’était mon rêve de petite fille que j’ai réussi à concrétiser. Et j’en suis très fière. La continuité, logiquement, c’est Miss France. En tant que Miss Tahiti, on se doit de représenter au mieux notre culture, les valeurs de la Polynésie. Il faut se donner à fond. Il y a énormément de personnes qui ont été là pour m’accompagner, pour me conseiller. Et il y avait toute la Polynésie qui me soutenait, ma famille, mes amis… C’est pour eux que j’avais envie de me surpasser, pour les remercier de tout le soutien, de tout l’amour qu’ils m’ont apporté. Ils comptaient sur moi et croyaient surtout en moi.”



Aujourd'hui, alors que neuf mois de règne ont passé et que la prochaine élection de Miss Tahiti 2023 arrive, dans quel état d'esprit es-tu ?



“Aujourd’hui, je suis plus reposée. C’est vrai que c’était assez intense après mon sacre. Et maintenant, j’aimerais bien profiter des derniers instants de mon règne pour agir auprès des associations et être davantage engagée dans ma cause. Il ne faut pas hésiter à faire appel à moi : je suis là. Je suis très reconnaissante envers tous les coachs qui m’ont suivi, le comité Miss Tahiti qui m’a beaucoup aidé et accompagné pour Miss France. Ils m’ont remonté le moral aussi parce que cette aventure n’est pas toujours rose. C’était très important pour moi d’être bien entourée. Tous se sont donnés corps et âme pour que je parte bien physiquement et mentalement.”



Est-ce que tu as déjà pensé à tes projets pour l'après Miss Tahiti ?



“Je n’y ai pas trop pensé en réalité. Actuellement, je reprends un petit peu mes études. Je valide mes derniers examens pour obtenir mon diplôme. J’essaie de profiter pleinement des derniers moments de mon règne parce que quatre mois, ça va passer vite.”



As-tu déjà rencontré les futures candidates à l'élection 2023 ?



“Je n’ai pas eu encore l’occasion de les rencontrer, parce qu’elles ne sont pas encore au complet. Mais ça va se faire prochainement. Je pourrai leur prodiguer des conseils en plus des coachs qui sont déjà au contact des candidates de cette année. Je sais que je serai là en tant que grande sœur pour toutes les candidates et surtout pour la future Miss Tahiti. Si elle a besoin du moindre conseil, je serai là pour l’épauler, pour lui parler de mon expérience à Miss France, lui donner des "tips" éventuellement. Elle pourra vraiment compter sur moi parce que je compte être présente pour notre future Miss Tahiti.”