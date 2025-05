“C’est une compétition qui reste saine”

Tahiti, le 6 mai 2025 – C’est parti pour la deuxième édition des Tiare Music Awards. Le public a “nominé” plus d’une quarantaine d’artistes ou groupes du Fenua classés dans huit catégories. Les résultats seront dévoilés samedi prochain en présence d’un huissier. “Il n’y en a pas un qui a été mis là par copinage. Ce sont que des artistes qui méritent leur place.”



Code 98, Kailoa, Pua choux, Aremistic, Man’s Tahiti ou encore Nohorai sont quelques-uns des artistes que vous verrez, ce samedi 10 mai à partir de 18 heures, à la Brasserie Hoa, pour les “Tiare Music Awards 2025”.



“C’est une soirée qui récompense les artistes polynésiens qui auront marqué l’année passée”, explique la productrice de la soirée et de tous les événements de SA production, Sonia Aline. “C’est une soirée où il y aura du live, de quoi danser et s’amuser aussi”, affirme Aldo, animateur de Tiare FM, programmateur de l’émission et présentateur de la soirée.



Le directeur de Radio1 et Tiare FM et de SA production, et organisateur de la soirée, Antoine Samoyeau, précise qu’il y aura “douze prestations live tout au long de la soirée à parti de 18 heures jusqu’à 22h30 (…). L’idée c’est de faire une vraie belle fête de la musique”, avec, cerise sur le gâteau, un concert de Code 98 et Kailua d’une heure chacun.

“C’est le public qui vote. Il n’y en a pas un qui a été mis là par copinage” Aldo explique que la sélection se fait dès le début de chaque année. En effet, les demandes de tous les auditeurs de Tiare FM faites par SMS, téléphone et via internet sont notées, et le classement est réactualisé tous les dimanches. “Chaque nominé a sa place (…). Il n’y en a pas un qui a été mis là par copinage. Ce ne sont que des artistes qui méritent leur place”, insiste l’animateur de la radio.



“Il a fallu faire un choix car on ne pouvait pas mettre dix artistes par catégorie”, ajoute Sonia Aline. Elle précise que “l’équipe de Tiare Music Awards nous ne votons pas, nous ne décidons pas du gagnant. Ce sont les votes du public avec un huissier qui donne les résultats”.



Aldo complète en disant que toutes les créations qui sont sorties en 2025 “n’ont pas été prises en compte. S’il y en a qui ont commencé à cartonner début 2025 elles seront prises en compte dans la prochaine édition (…). Là on s’est concentré sur l’année 2024”.

“Mettre en lumière le travail de création” Sonia Aline souligne que le fait que tous ces artistes soient réunis dans un même espace est “exceptionnel, c’est quand même très rare de voir autant d’artistes réunis dans une même salle avec le public. Ils seront autour de vous, ils vont passer une soirée avec vous”.



Les Tiare Music Awards sont également pour Sonia Aline l’occasion de mettre en avant nos artistes. “Ils sont, partout dans le monde, récompensés pour leur travail et pour nous cela semblait important de mettre en lumière le travail de création des auteurs, compositeurs et interprètes de Polynésie (…). La consécration c’est d’avoir un prix et surtout d’avoir un public. Et le plus beau cadeau qu’on puisse leur faire c’est de venir les encourager.”



La soirée va bien évidemment débuter par “deux pré-concerts, et un maximum d’artistes seront dans la salle (…). Et il y a six à sept artistes par catégories. Et certains d’entre eux ont accepté de faire des passages sur scène”, assure le directeur de Radio1 et Tiare FM et de SA production.

Sonia Aline productrice de tous les événements de SA production “Il était important pour nous de récompenser les artistes polynésiens” “C’est un événement que SA production avec Tiare FM essaie d’organiser tous les deux ans. Il a été créé dans les années 90 avec Radio 1, la grande sœur de Tiare FM, et ça s’appelait le Prix Roonui (…). Puis on a fait les “Tahitian voice” pour récompenser des artistes de renommée polynésienne, des nouveaux chanteurs dont certains sont devenus des auteurs compositeurs et des artistes interprètes professionnels. On a voulu réitérer cette opération avec Tiare FM car c’est une radio qui programme essentiellement de la musique polynésienne et du Pacifique. On a surtout le To’o Vingt, le hit-parade de la musique polynésienne créé il y a trente ans. C’est la référence de la musique polynésienne (…). Il était important pour nous de récompenser les artistes puisqu’ils sont récompensés partout dans le monde et ils ne l’étaient pas en Polynésie alors que la culture polynésienne est très riche et très variées et qu’il y a beaucoup de création.”

Aldo animateur de Tiare FM, programmateur de l’émission et présentateur de la soirée “C’est une compétition qui reste saine” “Peu importe qui gagnera (…). Pour moi tous ceux qui sont nominés c’est déjà le mieux qu’on puisse faire pour les mettre en avant et leur donner une sorte de consécration et montrer qu’ils sont des artistes (…). On est leur premier diffuseur donc on reconnait leur talent (…). C’est une compétition qui reste saine car les artistes d’ici se connaissent tous un peu entre eux (…). On a créé de nouvelles catégories par rapport à la première édition pour pouvoir récompenser plus d’artistes qu’avant car aujourd’hui on a une scène locale très riche et variée. Après on s’est concentré sur l’année 2024 (…). Samedi le public pourra se mélanger avec les artistes et les rencontrer réellement. Venez partager avec les artistes et avec l’équipe de Tiare FM.”

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 6 Mai 2025 à 20:41 | Lu 251 fois