C'est reva pour la saison de volley à Moorea

Moorea, le 24 octobre 2022 - Alors que la saison de volley-ball sur l’île Sœur a repris samedi à Papetoai avec la Coupe minute, le championnat officiel débutera le 4 novembre prochain et va durer jusqu’au mois d’avril. Pour cette année, huit équipes sont engagées chez les filles tandis qu’on en retrouve sept chez les hommes puisque Vaitehere participe à présent au championnat fédéral B de Tahiti.



La saison 2022-2023 de volley-ball de Moorea a débuté samedi dernier par la Coupe minute. Un tournoi d’une journée à l’issue duquel Jeunesse Vaitehere s’est imposé chez les filles devant respectivement Tamarii Haaparu et Team Moz. Chez les hommes, c’est Tematehau qui est sorti vainqueur devant Te Hau Nui et Te Ora Nui.



Le championnat va, quant à lui, débuter le 4 novembre et devrait durer jusqu’au mois d’avril de l’année prochaine. Huit équipes sont engagées dans le championnat féminin avec les championnes en titre de Te Hau Nui (Afareaitu), Jeunesse Vaitehere (Vaihere), Jeunesse Tematahau (Haapiti), Te Ora Nui (Teavaro), Tamarii Vaiare (Vaiare), Tamarii Haaparu (Maatea), Team Mooz (Paopao) et Vaipua (Pata’ae). Chez les hommes, le championnat est ouvert pour le titre cette année vu que le champion incontesté de la saison dernière Vaitehere participe désormais au championnat fédéral B de Tahiti. On retrouve ainsi sept équipes avec Jeunesse Tematehau, Te Ora Nui, Te Hau Nui, Vaipua, Tamarii Haaparu, Tamarii Vaiare et Team Moz. À noter aussi que deux tournois, qui vont se dérouler chacun en une journée, seront organisés cette saison pour les équipes U9 à U17. Le premier va d’ailleurs se dérouler samedi prochain.



La lutte pour le titre semble plus que jamais être ouverte au vu des progrès réalisés par l’ensemble des équipes depuis la saison dernière. Ce que confirme Tapu Tiaihau, président du District volley-ball de Moorea : “Le niveau des équipes a beaucoup augmenté par rapport à l’année dernière, que ça soit chez les filles ou les garçons. Il y a eu beaucoup de progrès au niveau technique. Les équipes ‘piquent’ plus et font moins de fautes. Toutes les équipes ont leur chance pour le titre. C’est d’ailleurs celles qui feront le moins d’erreurs qui vont se distinguer.”



Le retour de Te Ora Nui



Parmi les équipes ambitieuses cette saison, on retrouve le club de Te Ora Nui qui a brillé pendant des années dans le championnat de Tahiti et qui revient après des années d’absence. “Te Ora Nui est avant tout un club familial. Nos grands-parents, nos parents et nos oncles faisaient partie de ce club. On a décidé de reprendre un peu le flambeau cette année. On n’a pas eu de difficultés pour rassembler nos jeunes de Teavaro et de Temae car Te Ora Nui y a toujours été un club formateur depuis des années. Je pense qu’on a une équipe taillée pour terminer dans le haut du tableau. Participer au championnat de Tahiti dans le futur fait aussi partie de nos objectifs, mais on va faire étape par étape. Le championnat de Moorea est notre priorité”, explique Larry Tavaitai, président de Te Ora Nui.



Une nouvelle équipe chez Jeunesse Vaitehere



Chez les filles, on a notamment Jeunesse Vaitehere qui tentera cette saison de détrôner les championnes en titre de Te Hau Nui. “On a une toute nouvelle équipe, vu que l’on a beaucoup recruté cette année pour justement pouvoir viser la première place. Le niveau va monter cette année vu que les autres équipes ont aussi recruté des filles. On a dû former la saison dernière, former nos débutantes au fil des matchs. C’est ce qui nous a manqué pour le titre. Je pense que nos principales rivales sont les filles de Te Hau Nui et de Haaparu", témoigne pour sa part Nanihi Papai, une joueuse de Jeunesse Vaitehere.