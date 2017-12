C'est parti pour le festival des Marquises

TAHUATA, le 18/12/2017 - Les six îles marquisiennes se retrouveront jusqu'à jeudi pour célébrer leur culture, à Tahuata. Plusieurs animations seront donc au rendez-vous. Le président du pays en a profité pour visiter les chantiers du pays.



Durant quatre jours, la culture marquisienne sera au centre des intérêts, à Tahuata.



Le festival des Marquises, plus connu sous le nom de Matava'a, ouvre ses portes ce lundi après-midi. Les six îles de l'archipel seront donc représentées.



Ce grand événement culturel permet aux habitants et aux touristes de se retrouver, et de redécouvrir la culture marquisienne.



Le thème qui a été retenu est " Haatupuaè i te Haa Enata " (la croissance de la culture marquisienne).



Danses, tatouages, ou encore médecine traditionnelle, le festival matava'a réunit plus de 1 500 personnes.



Présent pour ce grand événement, le président du pays en a profité pour visiter les chantiers actuellement en cours sur l'île de Hiva Oa.



" Le premier chantier visité a été celui du bétonnage de la route située entre la bretelle de Hanaiapa et Tapeata et celle de Motuua, sur une distance totale de 2 kms pour près de 60 millions Fcfp. Il reste près de 4 kms à construire. La délégation gouvernementale s’est ensuite rendue sur l’aérodrome d’Atuona pour le point sur les travaux d’assainissement et de nivellement de la bande aménagée de la piste. Ces travaux se sont avérés indispensables pour sécuriser la bande de sécurité de la piste qui était menacée par les ravinements causés par les eaux de pluie. Plus de 300 millions de francs ont ainsi été engagés dans cette opération. Edouard Fritch a ensuite visité les travaux de réhabilitation du quai de Tahauku, 330 millions de francs y ont été investis. Le quai des plaisanciers, des navettes domestiques et des thoniers a aussi été aménagé pour 410 millions de francs ", indique le communiqué de la présidence.