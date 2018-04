C'est parti pour la 5ème édition des olympiades de Géosciences

PAPEETE, le 17 avril 2018 - 450 élèves de 1ères Scientifiques répartis sur les lycées polynésiens vont concourir lors d’une épreuve de 4 heures, ce mercredi. Ce concours est co-organisé par le Vice Rectorat et par le Ministère de l’éducation de Polynésie française.



Coparrainé par la Société de Géologie de France et l’Inspection générale de SVT, ce concours, qui se tiendra ce mercredi 18 avril, a pour but de faire réfléchir nos élèves sur des sujets touchant aux géosciences qui regroupent tous les domaines qui concernent la Terre : la gestion des énergies (pétrole, gaz de schiste …), le développement durable (pollution par des exploitations minières, eau potable …), la météorologie et l’astronomie.



Le but est de pouvoir analyser des documents afin par exemple d’être capable en se basant sur des éléments scientifiques d’autoriser ou non une exploitation.



La remise des prix aura lieu le mercredi 9 mai au lycée hôtelier, 40 lycéens seront récompensés et pourront se partager de nombreux lots : drone, imprimantes laser, argent, baptêmes de plongée, 5 séjours de 4 jours au centre de recherche de Tetiaroa …



Grâce à notre partenaire Air Tahiti Nui, le ou la lauréate se verra offrir un billet d’avion pour Paris afin de représenter le fenua lors de la remise nationale des prix le mercredi 24 mai à Paris au Ministère de l’Education. Sa copie sera envoyée au Ministère de l’Education à Paris avec les copies des autres meilleurs candidats de chaque académie.



Par le passé, nous avons eu des élèves médaillés de bronze. Cette année, nous espérons être sur le podium avec une meilleure place.



Les années précédentes, nous avons constaté que la réussite de nos élèves à ce concours constituait une stimulation à poursuivre une carrière scientifique alors que ce n’était pas toujours une évidence.



Nous espérons revoir nos lauréats en poste sur le fenua pour proposer des solutions face aux différents enjeux des géosciences pour le respect de notre planète.