C’est fini pour les Vaast à Boomrang beach

Tahiti, le 21 février 2020 - Kauli et Aelan Vaast ont tous les deux été éliminés vendredi du Mothernest Great Lakes Pro, un QS 1 000 qui a débuté cette semaine sur le spot de Boomrang beach en Australie. Le frère aîné a été sorti au round 5, et sa soeur cadette a échoué aux portes des demi-finales.



Exempté des deux premiers tours, Kauli Vaast a fait son entrée en lice jeudi en Australie pour le Mothernest Great Lakes Pro, un QS 1 1000. Après avoir passé sans encombres le round 3 et le round 4 sur le spot de Boomerang beach, le surfeur de la Presqu’île’ a vu sa route stoppée vendredi en huitièmes de finale.



Avec une note globale de 11.25, Kauli Vaast a terminé quatrième de sa série, en échouant à 1.05 de la deuxième place du heat qui est revenue à l’Américain Sam Coffey. Le Néo-zélandais Eliott Paerata-Reid a de son côté dominé cette série avec un score de 14 points. Avec cette élimination en huitième de finales, Kauli Vaast empoche 295 points au classement QS. Ce dernier enchainera dès le 25 février avec le Vissla Central Coast Pro, sur le spot de Avoca beach, toujours en Australie.