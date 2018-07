C comme diamant, ou comme inspirant

PAPEETE, le 19 juillet 2018 - Stéphanie Failloux, conseillère en investissements, agent d’artistes, conférencière a réuni autour d’elle des femmes au parcours inspirant. Elles sont journaliste, professeure de yoga, juriste, écrivaine et poète, designer ou bien encore scénariste et disent qu’il n’y a pas qu’un seul chemin de vie.



Sept femmes ont rendez-vous lundi 23 juillet au Petit théâtre de la Maison de la culture pour dévoiler leurs histoires et faire part de leurs expériences. Elles ont été invitées par Stéphanie Failloux, conseillère en investissements, agent d’artistes, conférencière, productrice et réalisatrice et social entrepreneur.



Stéphanie Failloux cherche à relier les mondes, la philanthropie et le business, l’art et l’entreprise. Elle veut " éveiller les consciences, libérer et révéler les diamants ". Elle a travaillé dix ans dans une banque d’affaire à Londres et Paris avant de changer de vie. Elle a découvert le terme d’entrepreneuriat social en 2012 " et ça a résonné en moi, ça m’a parlé ". L’entrepreneuriat social étant, en résumé, une manière d’entreprendre qui place l’efficacité économique au service de l’intérêt général.



Stéphanie Failloux a aussitôt fait le lien entre l’entreprise et le monde artistique. Elle a eu envie de partager son expérience et s’est mise à écrire. Les thèmes qui ressortaient de ses mots couchés sur le papier commençaient tous ou presque par la lettre C : courage, créativité, communication, corps. Elle a fait le lien entre les quatre C des critères d’évaluation du diamant (Cut, Carat, Clarity, Color). " Je crois que chaque personne a un diamant en soi ."



Elle vise à réveiller, déceler, pointer les diamants de chacun. Ou plutôt de chacune car le rendez-vous animé par des femmes est destiné à des femmes. " Dans une assemblée féminine il y a plus d’énergie positive qui se dégage ", justifie Stéphanie Failloux. " On en sort revitalisé. "



Les interventions de la table ronde illustreront les thèmes clés retenus (le courage, la créativité, la communication et le corps). Pour l’auditoire, entendre le parcours inspirant de femmes expérimentées et épanouies, ayant vécu plusieurs vies et suivi leurs aspirations professionnelles et personnelles est une opportunité rare. " C’est aussi l’occasion de découvrir et même de participer à des projets innovants et de se créer un réseau féminin professionnel et bienveillant ."



L’initiative va également récompenser un projet entrepreneurial et/ou associatif fondé par une ou plusieurs femmes. Les critères seront basés sur l’innovation, la bienveillance et la pérennité. Le prix sera financé par les recettes nettes d’entrée. Le projet sera présenté lors de la conférence.