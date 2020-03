Buillard à 70 voix d’une élection au premier tour

Les résultats que vous obtenez vous satisfont-ils ?

“Oui, c’est la première fois que je me présente en tant que tête de liste. Je veux remercier les électrices et électeurs de Papeete, de même que mon groupe Tavini Huiraatitira et leur dire que maintenant nous partons pour le second tour et qu’il faut se remobiliser.”



Qu’est-ce qui fera que les électeurs votent pour vous au second tour ?

“On va partir dans les quartiers, analyser les problèmes là où nous n’avons pas eu trop de voix. Il faut que nous travaillions au plus proche de nos habitants.”



Qu’est-ce qui a pêché selon vous ?

“C’est une élection communale. Nous avons beaucoup de personnes qui n’ont jamais fait de politique, des personnes de la société civile. C’est une première expérience. Je fais confiance et sais qu’au second tour on va tous se ressaisir et y arriver.”



Allez-vous rencontrer Nathalie Cuneo et Marcel Tuihani pour leurs voix ?

“Oui, bien sûr. Je sais que ce sont des personnes qui ont été courageuses de se présenter. J’irai à leur rencontre pour que l’on se fédère. Mais ce soir, je réunis tous mes colistiers à la permanence et on va en discuter.”



Allez-vous fusionner vos listes ?

“Je ne peux pas vous le dire maintenant. Je dois d’abord en discuter avec mes colistiers. Demain matin on en saura un peu plus.”