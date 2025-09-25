

Budget 2026: le PS fait le "pari" du débat dans l'hémicycle plutôt que la censure immédiate, annonce Vallaud

Paris, France | AFP | mardi 14/10/2025 - En faisant le choix de la non-censure du gouvernement Lecornu, le PS d'Olivier Faure s'affirme en parti de gouvernement, au risque de s'aliéner ses partenaires de gauche, et notamment les Ecologistes, pour les échéances électorales à venir.



En arrachant le scalp de la réforme des retraites, symbole de la présidence Macron contre lequel la gauche a bataillé pendant plus de deux ans, Olivier Faure a fait le pari de se poser en opposition modérée, qui peut obtenir des victoires pour les Français.



Le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui a besoin de la mansuétude des socialistes pour se maintenir, a annoncé lors de sa déclaration de politique générale qu'il proposerait au Parlement "dès cet automne" la suspension de la réforme de 2023 sur les retraites "jusqu’à l’élection présidentielle".



Le PS, qui a jusqu'au bout menacé de censure si ses exigences n'étaient pas satisfaites, a salué "une victoire" et "un premier pas", par la voix de son président de groupe Boris Vallaud, qui a annoncé qu'à ce stade les socialistes n'abaisseraient pas le couperet.



Les députés PS sont prêts à faire le "pari risqué" d'un débat dans l'hémicycle sur le projet de budget 2026, a-t-il expliqué.



Mais il a prévenu: "nous sommes capables de faire des compromis. Nous en avons fait la démonstration. Nous sommes capables de renverser un gouvernement. Nous l'avons fait par deux fois".



Le PS entend bien tirer profit de cette concession du camp macroniste: "Aujourd’hui la Gauche a obtenu une victoire. Oh certes partielle. Mais une victoire concrète, terriblement concrète même pour les salariés les plus fatigués", s'est félicité sur X Luc Broussy, président du conseil national du PS.



"Il n’y a plus que nous à la table des négociations et on compte bien s’en servir pour arracher des améliorations" dans les débats budgétaires, précise le député et porte-parole du PS Romain Eskénazi.



Une manière de se poser en interlocuteur clé du gouvernement et poser des jalons pour la prochaine présidentielle, où le PS entend prouver qu'il peut incarner l'alternative, même si à ce stade, ni Olivier Faure, ni aucun autre socialiste, ne se détache dans les sondages.



- "plateau d'argent" -



Avec cette décision, le parti à la rose se démarque aussi plus que jamais de La France insoumise, avec lequel ils avaient construit en 2024 le Nouveau Front populaire. Mais les relations se sont depuis envenimées avec le parti de la gauche radicale, qui les accusent régulièrement de traitrise.



Désormais redevenus fréquentables aux yeux des macronistes, les socialistes savent cependant qu'ils cheminent sur une ligne de crête.



Ils gardent notamment en mémoire que leur dernière tentative de négociation avec le gouvernement Bayrou sur le budget 2025, n'avait pas été couronnée de succès.



Les socialistes, qui avaient alors refusé de voter la motion de censure défendue par La France insoumise, des écologistes et des communistes, n'avaient finalement obtenu que quelques gains limités, et avaient été vivement critiqués par leurs partenaires.



Cette fois encore, le choix d'une non censure risque d'agacer le reste de la gauche, à quelques mois des élections municipales, où le PS espère partir dans de nombreuses villes sur des listes communes avec les Ecologistes et le PCF.



"Si on est les seuls à gauche à ne pas censurer, on va se faire exploser", reconnaît une députée socialiste. "On offre nos partenaires sur un plateau d'argent à LFI".



Les Insoumis ont déjà commencé à mettre la pression sur les socialistes, avant le vote de leur motion de censure prévu jeudi.



Pour le député LFI Paul Vannier, le Parti socialiste "a confisqué aux millions d’électrices et d’électeurs du NFP leurs suffrages pour les déposer aux pieds de Macron".



D'autant qu'il suffirait d'une vingtaine de voix socialistes pour faire tomber le gouvernement. Au sein du PS, on ne nie pas que certains députés, par conviction ou par calculs électoraux, pourraient faire le choix de la censure.

