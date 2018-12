Budget 2019: un syndicat policier appelle à "fermer les commissariats" mercredi

Paris, France | AFP | lundi 17/12/2018 - Le syndicat Alliance a demandé lundi, "à tous les policiers de France de ne sortir que sur appel" ce mercredi, sous le mot d'ordre "fermons les commissariats", afin d'obtenir du gouvernement de meilleures conditions de travail et de rémunération.



"Pour cette première journée d'action, les policiers sont conviés à rester dans les services et à ne répondre qu'aux appels d'urgence", a affirmé Alliance dans un communiqué.

Le syndicat de gardiens de la paix et gradés qui réclame à l'exécutif "un plan Marshall" pour la police, demande aux députés de ne pas voter le projet de loi de finances 2019 estimant que le budget consacré aux forces de l'ordre est "insuffisant", relève Frédéric Lagache, secrétaire général adjoint d'Alliance.

Pour le syndicaliste, le projet de budget "doit prendre en considération un plan de modernisation tant sur le plan immobilier que sur le plan équipement" mais aussi "l'engagement sans faille des forces de sécurité, non seulement ces dernières semaines mais depuis plusieurs années".

"La balle est dans le camp de ceux qui nous méprisent. Nos conditions de travail et de vie sont sans rapport avec ce que les forces de l'ordre ont montré depuis un mois", a affirmé M. Lagache.

"Si le président de la République n'annonce pas rapidement un plan +Marshall+ pour la police nationale, d'autres types d'actions seraient alors mis en œuvre", a alerté le N.2 du syndicat.

La mobilisation des "gilets jaunes" depuis le 17 novembre puis l'attentat survenu à Strasbourg mardi dernier, ont soumis les forces de l'ordre à une intense activité opérationnelle.

Un autre syndicat Unité-SGP-FO a également déploré lundi des "policiers à bout" et a appelé à "l'acte 1 de la colère des forces de l'ordre".