Bryan et Team Harley, champions “tiktokeurs”

BORA BORA , le 16 juillet 2020 - Le jury a eu du mal à départager les soixante - dix participants au premier Bora Bora Tik Tok Challenge , lundi soir sous le chapiteau de la place Tuvavau. Finalement, ce sont Bryan en solo, et le Team Harley en groupe, qui l’ont emporté. Face au succès de l’événement, une prochaine édition serait déjà en projet.



Environ un millier d’enfants et adolescents débordants d’énergie se sont rassemblés lundi soir autour de la scène du premier Bora Bora TikTok Challenge, tandis que DJ Kustom chauffait la salle. Soixante-dix tiktokeurs, soutenus par le public, se sont relayés sur scène, enchainant les chorégraphies pendant que Manuarii Talon assurait l’ambiance de la soirée. Après avoir délibéré, le jury a annoncé les grands gagnants du challenge: Bryan, en catégorie solo et le Team Harley en catégorie groupe. En dehors du concours, la scène était régulièrement envahie par le jeune public, qui,en manque d’animations ces derniers mois, en profitait pour danser sur les planches. Leilanie, une maman de tiktokeur a été impressionnée :“Je ne m’attendais pas à une telle ambiance. Les enfants étaient très excités et pas du tout fatigués. TikTok a pris une telle ampleur pour nos enfants. Ça leur permet de bouger, de danser et de découvrir leur limite physique aussi. C’est la nouvelle génération, nous devons en passer par là mais il faut rester vigilant et les accompagner sur les réseaux.”Un vif succès pour les organisateurs, membres du Team PK 18 de Tahiti, qui ont souhaité profiter de l’absence de cas de Covid sur l’île pour monter leur événement :“Nous venons régulièrement en vacances ici et Manuarii Talon a voulu venir aussi. On s’est dit qu’il fallait organiser cet événement avant la réouverture de l’aéroport, tant qu’il n’y a pas de Covid parce qu’un tel rassemblement n’est pas réalisable s'il y a des cas de cette maladie.”RevanuiTeupoohuitua, présidente de Bora Games Connection qui a supervisé l'organisation de l’événement, annonce directement la prochaine édition :“Suite au succès remporté, nous souhaitons organiser une deuxième édition du Bora Bora Tik Tok Challenge, dans les deux ou trois mois qui arrivent. On a déjà des idées pour passer des musiques plus variées et afficher un tarif d’entrée moins élevé peut-être.”Les organisateurs ont pu compter sur le soutien de la commune, de Radio Bora Bora mais également de généreux donateurs et entreprises qui ont offert de nombreux lots et prestations :”Les entreprises locales ont gâté les participants et ont offert, malgré la crise qui fait que certains ne gagnent rien depuis quatre mois, des cadeaux pour que les jeunes s’amusent, estimant qu’ils le méritaient. Ils ont préféré les motiver à danser plutôt que se battre, car la bagarre filmée dans la rue est devenue une mode à Tahiti.”Les jeunes tiktokeurs de l’île se préparent déjà pour la prochaine édition.