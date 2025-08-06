

Bruxelles s'engage à examiner une pétition pour rendre l'avortement accessible à toutes

Bruxelles, Belgique | AFP | lundi 01/09/2025 - La Commission européenne s'est engagée lundi à examiner une pétition exigeant que toutes les femmes du continent aient accès à des avortements "sûrs".



"Nous savons que dans de nombreux pays européens, l'avortement n'est pas sûr, n'est pas accessible, n'est pas gratuit et nous voulons offrir à chaque femme la possibilité d'y avoir recours", a déclaré à l'AFP Federica Vinci, une des coordinatrices de cette initiative.



Son groupe, baptisé "Ma voix, mon choix", juge "inacceptable que des femmes meurent encore aujourd'hui en Pologne, ainsi que dans d'autres pays à cause de cela".



Et réclame que l'UE mette en place un mécanisme financier qui aiderait les Etats membres à proposer des avortements à celles qui n'y ont pas accès.



Cette pétition est une initiative citoyenne, un dispositif qui contraint l'exécutif européen à se saisir d'un dossier, moyennant un million de signatures provenant de citoyens d'au moins sept Etats membres différents.



Ce mécanisme n'a toutefois pas d'effet contraignant : rien ne l'oblige à transformer cette initiative en nouvel acte juridique européen.



La Commission a affirmé dans un communiqué, sans donner davantage de détails, qu'elle rencontrerait "les organisateurs afin de discuter en détail de cette initiative dans les semaines à venir".



En Pologne, un pays de 38 millions d'habitants qui dispose d'une des législations les plus strictes en la matière, seuls 896 avortements ont été pratiqués en 2024, selon des chiffres officiels.

le Mardi 2 Septembre 2025 à 05:45 | Lu 52 fois





