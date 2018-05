Bruxelles réinvente la baraque à frites

Paris, France | AFP | mardi 14/05/201- Dans un pays où le cornet de frites est roi et la mayonnaise est reine, toucher à la vieille friterie belge traditionnelle peut paraître risqué. Mais la ville de Bruxelles a décidé de relever le défi.



Les autorités municipales ont lancé un projet de rénovation futuriste de certains "fritkots" (appellation flamande de la friterie ou baraque à frites), où la croustillante spécialité belge est vendue aux touristes comme aux autochtones.



Huit friteries dont la ville est propriétaire verront d'ici à l'automne 2019 leurs murs entièrement refaits, parés de miroirs, et brillant le soir sous un nouvel éclairage. Les urbanistes et gérants concernés affirment que la rénovation rendra les kiosques aussi mémorables et belges que la nourriture qu'ils vendent.



Les services urbanistiques de la ville ont lancé l'an dernier une compétition pour trouver le nouveau design de ces "fritkots du futur". Le concours d'architecture lancé par la ville a attiré une cinquantaine de candidats et a été remporté en janvier 2018 par Studio Moto, un cabinet de Gand.



La Belgique soutient que les frites ont été inventées à Namur, en Wallonie (sud francophone). Mais la France revendique de son côté l'invention de ce qui est connu en particulier aux Etats-Unis comme étant les "French fries", ou "frites françaises".