Bruxelles propose des frais de 2 euros sur chaque petit colis entrant dans l'UE

Bruxelles, Belgique | AFP | mardi 20/05/2025 - La Commission européenne a proposé mardi d'imposer des frais de 2 euros sur chaque petit colis entrant en Europe, dont l'immense majorité proviennent de Chine.



"On parle de 2 euros par paquet, payé par la plateforme", a déclaré le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, devant le Parlement européen à Bruxelles.



L'idée est spécifiquement de cibler les colis de "faible valeur", ceux qui valent moins de 150 euros - seuil en dessous duquel les paquets envoyés depuis un pays tiers dans l'Union européenne échappent aux taxes douanières.



- 4,6 milliards -



Les services des douanes sont submergés par un afflux toujours plus grand de ces petits colis importés.



Les statistiques concernant ces produits sont vertigineuses: quelque 4,6 milliards d'envois d'une valeur inférieure à 150 euros sont entrés sur le marché européen en 2024, soit plus de 145 chaque seconde. Sur ce total, 91% provenaient de Chine.



Ces frais de 2 euros serviraient à financer les contrôles aux douanes, a expliqué le commissaire Sefcovic.



"C'est pourquoi je ne qualifierais pas ces frais de gestion comme une taxe, mais simplement comme une façon de compenser leur coût", a-t-il détaillé, saluant l'"énorme" charge de travail des fonctionnaires des douanes.



D'autant que ces contrôles sont appelés à se renforcer devant l'afflux de colis de faible valeur envoyés depuis l'Asie, via des plateformes telles que Shein ou Temu.



- Droits de douane -



Cet afflux est craint en raison de la hausse des droits de douane voulue par les Etats-Unis notamment sur les petits colis de Chine.



Cette mesure était notamment réclamée par la France qui avait proposé fin avril de faire payer "des frais de gestion" sur chaque petit colis entrant en Europe.



Pour la France seule, 800 millions de ces petits colis ont été livrés l'an dernier.



La Commission européenne a appelé en février à supprimer l'exonération de droits de douane, qui date de 2010, pointant notamment des risques d'importation "de produits dangereux" et une empreinte environnementale non négligeable sur de tels volumes.



Bruxelles espère également qu'une partie des recettes générées par les frais sur ces petits colis sera affectée au budget de l'UE.



Outre l'impact de ces produits sur la santé et la sécurité des consommateurs européens, la Commission dénonce également leur impact sur l'environnement ainsi que les distorsions de concurrence avec des commerçants européens, notamment des PME, qui respectent les normes de l'UE.