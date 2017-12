Bruno Algan raconte "un autre bataillon du Pacifique", celui de Hawaii

PAPEETE, le 7 décembre 2017 - Dans un livre qui vient de paraître, Bruno Algan raconte l'histoire du 100ème bataillon de Hawaii durant la seconde guerre mondiale. Il parle des hommes qui le composent, de son destin, de sa gloire et de l'impact du conflit sur l'histoire de ce qui est devenu, depuis, le 50ème État américain.



Le 7 décembre 1941, jour de l'attaque de Pearl Harbor, 40% de la population est japonaise. " Pour eux, on utilise le terme Nisei, les enfants nés à l'étranger des premiers émigrants japonais ", explique Bruno Algan, l'auteur de Un autre bataillon (venu) du Pacifique, histoire du 100ème bataillon de Hawaii durant la seconde guerre mondiale. Il ajoute : " la moitié de la garde nationale était composée de Nisei ". Panique au gouvernement américain !



Après le drame, l’État-major américain s'est interrogé sur le devenir de ces membres de la garde nationale nés de parents japonais. " Fallait-il les laisser sur le territoire, pouvait-on leur faire confiance, que faire d'eux? ", rapporte Bruno Algan.



Les 1 500 soldats sont alors envoyés à San Francisco pour suivre un entraînement. Ce qui donne un peu de temps à l'État-major américain pour trouver des réponses aux questions qui le taraudent. À l'entraînement, les soldats prouvent leur fiabilité et leur engagement. Ils sont envoyés vers l'Europe via l'Algérie. " Là on leur a proposé d'assurer la surveillance des voies ferrées entre Alger et Oran. Ce qu'ils ont refusé de faire, ils voulaient aller sur les champs de batailles! "



Finalement ils ont gagné l'Europe où ils se sont distingués par leur courage, leur bravoure et leur résistance. " En fait, ils se battaient contre deux ennemis, les Allemands et les préjugés racistes américains ." Ce qui a probablement décuplé leurs forces.



Le 100ème bataillon de Hawaii est le bataillon américain qui a été le plus décoré pendant la seconde guerre mondiale. Les soldats qui le composaient ont eux aussi, à titre individuel, été les plus décorés. Ils ont été les seuls à défiler devant le président Truman avant de rentrer au pays.



Couverts de gloire, ils sont rentrés et ont " contrairement aux Maori par exemple ou aux Maohi qui ont repris leur place dans la société ", mis à profit cette gloire. Ils ont constitué le parti Républicain de Hawaii, ont fait naturaliser leur parents, les Issei qui a avaient été enfermés dans des camps à la suite de l'attaque de Pearl Harbor et ont permis à Hawaii de devenir le 50ème État des États-Unis ! Autant d'éléments qui apparaissent dans le livre de Bruno Algan.



"Pourquoi j'ai rédigé cet ouvrage ?", reprend Bruno Algan. " Parce que le bataillon de Hawaii a libéré Bruyères, le village où j'ai grandi. Il a donc teinté mes souvenirs d'enfance. " Un peu plus tard, en arrivant en Polynésie en 1975, Bruno Algan s'est retrouvé tout près de l'île américaine dont il avait tant entendu parler petit. " Comme beaucoup de Polynésiens, je suis allé en vacances à Hawaii. J'ai pu y découvrir de nouveaux pans de l'histoire du bataillon ."



Petit à petit, le projet de livre a mûri. " On pourrait dire que ça m'a permis de boucler la boucle. Mais il m'a fallu tout de même dix ans ", indique Bruno Algan qui vient d'atteindre son but. Dix ans pendant lesquels il a lu tout ce qui avait écrit ou presque sur le sujet, coupure de presse, ouvrages… " Les textes étaient tous en anglais ", précise l'auteur. Ce qui fait de : Un autre bataillon (venu) du Pacifique, histoire du 100ème bataillon de Hawaii durant la seconde guerre mondiale, un livre d'exception. C'est le premier et l'unique ouvrage francophone sur le sujet.