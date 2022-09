Bruant se penche sur les évasans

Tahiti, le 8 septembre 2022 – La ministre du Travail et des Solidarités, Virginie Bruant, a rencontré jeudi six associations de la communauté polynésienne de métropole et douze représentants de sites d'hébergements recevant les évacués sanitaires (évasanés) du fenua, à la Délégation de Polynésie française pendant sa mission à Paris.



Afin de faire un constat sur la situation des Polynésiens soignés en métropole et de discuter des points à améliorer pour veiller à la bonne condition des évasanés, Virginie Bruant, ministre du Travail et des Solidarités s'est entretenue, à la Délégation de Polynésie française, avec les acteurs concernés. Elle a rencontré des responsables d'associations (Te Ramepa ora, A Tauturu Ia Na, les Amis de la Polynésie, Te Vai Ora, Tamarii Oparo et l’Association des Étudiants AEPF Paris) et de sites d'hébergement (Séjours et affaires de Bagneux, Davout, Ivry sur Seine, Vitry sur Seine, Bagnolet, Saint Ouen, ainsi que la Croisée, le Rosier Rouge, Réside Home Rosa Park, Réside Home Clamart, Maison MacDo IGR et Maison MacDo René Debré) en compagnie de la Déléguée de la Polynésie française, Caroline Tang, et de la directrice de la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS), Maeva Serre.



“Améliorer ce qui peut l'être”



Pour la ministre, cette visite était un passage incontournable pendant sa mission à Paris. Elle explique : “Il était essentiel pour moi de me rendre compte des conditions d'accueil et d'accompagnement psychologique de nos malades en évasan. Je suis venue pour vous écouter et voir avec vous comment améliorer ce qui peut l'être”.

A la suite de cette rencontre, Virginie Bruant doit visiter, vendredi, trois hôpitaux accueillant des malades polynésiens. Il s'agit de l'Institut Gustave Roussy, spécialisé dans la lutte contre le cancer, de l'hôpital Bichat, spécialisé en cardiologie et de l'hôpital Robert Debré, réputé pour sa prise en charge d'enfants, d'adolescents et de futures mères. A cette occasion, elle prévoit d'échanger avec les responsables des différentes structures, les médecins et quelques patients.





Rencontres avec l'AFPA et la fondation Bardot En mission à Paris, la ministre du Travail et des Solidarités a visité jeudi des établissements dans le but d'échanger et d'avoir des références afin d'apporter à la Polynésie de nouvelles solutions. Elle a d'abord participé, avec son correspondant, Alex Lenoir et le directeur de l'Ingénierie, de la Formation et de la Qualité, Christophe Sadok, à une séance de travail avec l'AFPA dans le cadre de la réforme de l'apprentissage en Polynésie, projet déjà soutenu par le ministère du Travail polynésien. Cet organisme de formation professionnelle est, selon Virginie Bruant, “une expertise reconnue sur le territoire national, et qui est une source riche d'inspiration”.



La ministre poursuit ses visites avec la fondation Brigitte Bardot, créée en 1986 par la célèbre actrice, militant pour la protection des animaux. Virginie Bruant a été accueillie par la responsable du service international, Brigitte Auloy, le directeur adjoint de la fondation, Christophe Marie, une chargée de mission au ministère de l'Agriculture détachée à la fondation, Capucine Meyer et un autre chargé de mission, Brice Quintin. A cette occasion, la ministre en a profité pour présenter le nouveau portefeuille ministériel chargé de la condition animale établi avec le président de la Polynésie française, une nouveauté pour le fenua. Le ministère du Travail et des Solidarités de la Polynésie française souhaite mettre en place une campagne de stérilisation et d'identification des animaux, une autre de prévention et de sensibilisation auprès de la population et enfin, des formations aux campagnes de stérilisation pour la capture de chiens errants en l'occurrence. La ministre évoque même une possible collaboration avec la fondation.





